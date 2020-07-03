有居留證外籍人士入境 明起免附登機前3日PCR陰性報告

新冠肺炎疫情在台趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布，外籍人士來台須檢附登機前三天內採檢陰性報告，不過實務上發現有困難。指揮中心發言人莊人祥說，經指揮中心討論決議，自台灣時間7月4日零時起，有居留證外籍人士入境無須再檢附登機前三個工作日內陰性報告。

據指揮中心原本的規定，除外交公務、移工、學生等外籍人士，其他外國人於啟航地機場報到(check in)時應檢附「登機前三日內新冠肺炎核酸檢驗陰性報告」供檢視，但考量各國提供檢驗量能不一致，並避免檢測至登機間遇到假日，指揮中心昨放寬認定標準為「三個工作日」。

但仍有些國家的檢測報告無法在三個工作日內做出，如美國部分州無法提供三日內報告，商務人士無法來台。莊人祥表示，自台灣時間7月4日零時起，有居留證外籍人士入境無須再檢附登機前三個工作日內陰性報告。港澳人士商務經貿交流，因其具居留證，也不需檢驗陰性證明。

莊人祥表示，據統計符合不用檢附登機前三個工作日內陰性報告、有居留證外籍人士約1萬9千多人，另外，以商務交流入境台灣、具居留證港澳人士人數更少，約1100人。