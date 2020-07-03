帶藍委練拳 朱立倫：希望大家強身報國 非主張暴力

振興三倍券將上路，引發預購風潮。國民黨前主席朱立倫今在臉書提醒，三倍券對刺激民間消費很重要，但對經濟影響充其量只能增加GDP 0.1至0.2%效果，真正的挑戰是失業潮問題。

朱立倫表示，6月底無薪假達3萬1816人創10年新高，失業人數近50萬人也是8年來新高。更慘的是今年畢業的30萬大學生工作在那裡？認為行政院「投資青年就業方案」，2019年中提出的4年95億計畫完全不足以因應目前的困境。

朱立倫說，政府在炒三倍券時，應拿出同樣的500億元幫助初次就業的年輕人，針對初次尋職的畢業生提供至少半年每月2.5萬元補助與輔導；這半年可以包括教育訓練課程、就業輔導、政府或公營機構的實習計畫等。

朱立倫認為，今年剛出校園大學生們面臨最嚴重的疫情經濟壓力，失業問題嚴重，國民黨與政府未來應花更多精神照顧年輕人，尤其就業問題，政府對提供新增工作機會給年輕人的業主，也可以提供對應的補助。

台灣民眾黨立委蔡壁如近日表示，年輕人容易跟風。朱立倫也緩頰，年輕人是台灣未來希望，他充滿信心，像臉書、亞馬遜創辦人，當時都在高中、大學冒出頭，不要看輕現在年輕朋友，他們很多都非常傑出優秀。

對於國民黨團攻占利院議場失利後，卻帶黨籍立委打拳，遭綠營質疑是鼓勵暴力。朱立倫說，政治要放輕鬆一點，他跟這些藍軍立委是到現在年輕人最夯的健身運動，希望大家身體更健康強身報國，那天運動成果也非常好。

朱立倫表示，他不是主張任何暴力，反批若按照民進黨的說法，難道年輕人去健身房運動都暴力？