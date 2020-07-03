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揮手道別！東南衛視記者被限期離台 在桃機吃最愛麻油雞麵線

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影／被限期離台 東南衛視記者桃機吃最愛的麻油雞麵線

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導
陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，被要求今日離境，兩位記者艾珂竹（右）及盧嬙（左）上午搭機離台，兩人登機前向媒體揮手道別。記者鄭超文／攝影
陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，被要求今日離境，兩位記者艾珂竹（右）及盧嬙（左）上午搭機離台，兩人登機前向媒體揮手道別。記者鄭超文／攝影

陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，被廢止記者證與入境許可證，並要求今日離境，兩位記者艾珂竹及盧嬙上午前往桃園機場，記者艾珂竹在機場接受訪問時表示，接到通知到離境只有48小時有些突然，昨晚還在收拾行李，對於結果認為違規感到遺憾。駐點工作行之有年，不清楚到底違規的理由何在，來台期間對台灣印象很好，台灣山美、水美，兩人離開前，還在機場點了知名台灣小吃「麻油雞麵線」解饞。

大陸委員會副主委邱垂正昨天在記者會中表示，東南衛視等陸媒在台北設置攝影棚並開設政論節目引起爭議，顯示陸媒記者在台從事與許可目的不符的活動，陸委會會會同文化部及移民署，要求他們兩人在今天離境。

兩位記者上午九點多就到桃園機場報到隨後入關，全程有移民署官員在旁陪同，兩人搭乘11時25分廈門航空公司班機離境，她們在候機時接受訪問表示，對於從接到通知到離境只有48小時「有些突然」，因為過程中還要工作交接、生活租房也要交接，的確相當匆促，但這也算是駐點工作中的一個「突發事件」，既然已經收到限期離境的通知，就收拾東西配合限期離境。

艾珂竹說，東南衛視在台灣駐點已經12年，她去年12月到台灣，駐點的工作同仁都按照事先申報的工作內容進行工作，之前都沒有問題，這次並不是特別清楚是哪個方面違規，但是因為必須在48小時內離境，有很多問題都沒有辦法去找到答案，所以可能看看後續幾天會不會有一個答案。

對於被認定是政論節目，艾珂竹表示，在當地只有採訪報導，並進行提問採訪的工作，沒對任何政論節目作評論，也沒有對特定事件作個人主觀的說明。

來台約半年，艾珂竹談到台灣印象時說，再來台駐點前，也曾以自由行及團體旅遊到台灣，對台灣的印象很好，台灣山美、水美、民眾熱情，在台期間也感謝很多台灣人的幫助，這是在台灣感覺最溫暖的地方。被問到還會不會來到台灣駐點，她淡淡地表示，如果以後有機會的話。

兩人在登機前，在美食街特別點了麻油麵線、麻油雞及高山高麗菜的套餐，艾珂竹說，這是她們非常喜歡的台灣小吃，對女生也非常適合，也是她們一再向友人推薦來台必吃美食。

陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，被要求今日離境，兩位記者艾珂竹（右）及盧嬙（左）上午前往桃園機場搭機，兩人離開前，還在機場點了知名台灣小吃「麻油雞麵線」解饞。記者鄭超文／攝影
陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，被要求今日離境，兩位記者艾珂竹（右）及盧嬙（左）上午前往桃園機場搭機，兩人離開前，還在機場點了知名台灣小吃「麻油雞麵線」解饞。記者鄭超文／攝影
陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，被要求今日離境，兩位記者艾珂竹（左）及盧嬙（右）收拾行李後上午前往桃園機場搭機離境。記者鄭超文／攝影
陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，被要求今日離境，兩位記者艾珂竹（左）及盧嬙（右）收拾行李後上午前往桃園機場搭機離境。記者鄭超文／攝影

桃園機場 移民署

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