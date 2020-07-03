東南衛視案 陳柏惟：凸顯推動境外勢力透明法必要性

陸委會表示，中國大陸媒體「東南衛視」兩名在台駐點記者，因涉及到與許可目的不符的活動，將限期離境。台灣基進立委陳柏惟表示，肯定相關單位的即刻處理，但趕了兩個官媒記者出去，僅只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，龐大複雜的中國大陸大外宣系統，仍有待順藤摸瓜，透過修法梳理清潔一番。

陳柏惟表示，對於中國大陸官媒在台製播政論節目亂象早有掌握，也曾透過國會聯絡人向政院反應此事，政院的回應是了解此事，相關狀況有掌握。

陳柏惟表示，中國大陸官媒記者不只被認為散播統戰訊息，甚至還帶有情蒐目的；一直以來，台灣都站在資訊戰的第一線，應該參考美、澳立法，討論「境外勢力影響透明法」，要求相關媒體揭露資訊。

陳柏惟說，立法旨在讓「新聞是新聞、廣宣就是廣宣」，例如假裝是新聞，但實質上在宣傳中國大陸好棒、台灣很爛的媒體，就要揭露他的成分，讓民眾知道這是在為中國大陸宣傳的機器，而進一步若確認是惡意的，若有違法就要有罰則，嚇阻這樣狀況。

陳柏惟指出，這不是要禁止商業活動，而是要透明化訊息背後的脈絡，讓社會大眾有評斷的依據，希望下一代能活在健康、安全的環境裡，而讓資訊能透明，就是自有公評的第一步。