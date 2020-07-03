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國民黨占議場遭酸戰力弱？ 連勝文：不得已的作法

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立院黨團攻占議場遭民進黨以人數優勢強勢清場，被質疑戰鬥力不足。國民黨智庫副董連勝文今緩頰表示，不是戰力不戰力的問題，畢竟我們做這件事情的目的是為了凸顯整個考監人選荒謬，民進黨這樣雙標黨的多數暴力行為。記者周志豪／攝影
國民黨立院黨團攻占議場遭民進黨以人數優勢強勢清場，被質疑戰鬥力不足。國民黨智庫副董連勝文今緩頰表示，不是戰力不戰力的問題，畢竟我們做這件事情的目的是為了凸顯整個考監人選荒謬，民進黨這樣雙標黨的多數暴力行為。記者周志豪／攝影

國民黨立院黨團攻占議場遭民進黨以人數優勢強勢清場，被質疑戰鬥力不足。國民黨智庫副董連勝文今緩頰表示，不是戰力不戰力的問題，畢竟我們做這件事情的目的是為了凸顯整個考監人選荒謬，民進黨這樣雙標黨的多數暴力行為。

連勝文指出，國民黨立委今天如果必須要用比較激烈言行去抗爭，那觸及一個根本，就是民進黨政府一黨獨大，透過多數暴力把獨立行使的考監納為東廠，作為在野黨如果沒有用比較激烈的手段，恐怕沒辦法引起社會大眾了解與關心。

連勝文說，攻占議場抗爭是不得已的作法，在多數暴力下，國民黨只能「用自己不熟悉的方法」去凸顯問題的荒謬性，如果大家都有一個更好的選擇，不會去做這樣抗爭。

連勝文表示，一個嬰兒在地上爬，要到路上跑，甚至跳球、投籃，都要花一點時間，國民黨要成為一個有戰鬥力、民眾期待的政黨，必須花一點時間。

對於黨團與智庫再發生溝通斷裂，連勝文說，黨正嘗試修正現在斷鍊，包含恢復三分平台。連認為，國民黨有很好制度，重要是落實，如果能把制度落實就有紀律，有紀律就有戰鬥力。

國民黨 連勝文 民進黨

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