快訊

指考物理／考額溫槍、核酸檢測 考生：計算多、重電學

獨／險衝出松機跑道 全球首起A330落地減速電腦全失效

年輕人愛跟風？ 陳其邁批蔡壁如：傷害民眾黨和吳益政

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁說，民眾黨立委蔡壁如的「年輕人愛跟風」，既傷害民眾黨，也傷害民眾黨高市長補選參選人吳益政。記者楊濡嘉／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁說，民眾黨立委蔡壁如的「年輕人愛跟風」，既傷害民眾黨，也傷害民眾黨高市長補選參選人吳益政。記者楊濡嘉／攝影

誰比較了解地方？民進黨高雄市長補選參選人陳其邁被民眾黨高市長補選參選人吳益政「點名」這幾年都在中央，對於地方事務不如吳來得熟悉。陳其邁受訪時表示，高雄市民最關心的重點應該是誰對高雄的市政、對高雄的產業發展跟整個高雄的未來具有執行力，而且具有落實政策跟中央密切結合的能力。

陳其邁今天到鹽埕區拜票，先到他平時就常去的郭家肉粽吃粽子、碗粿，店家也開心的把今天第一籠菜粽（花生粽）送上桌讓陳其邁等人品嘗。陳其邁說，他每次到郭家肉粽，一定讓自己吃個夠，一粒菜粽、一粒肉粽、一份碗粿和一碗味噌湯。

陳其邁受訪時被問到吳益政今天一早對他的批評，說他這幾年都在中央，可能地方事務吳比他更熟悉。

陳其邁說，他是在高雄長大，是道道地地的高雄子弟；過去擔任立委、高雄市代理市長、到總統府、行政院工作，從地方高雄市政到中央的國政，對於國際事務跟整個國際產業的變動都非常了解。

他說：「所以，我想選舉應該是要回歸到政策的本質，政策的辯論能夠讓市民了解到誰對高雄的市政，或是對高雄的產業發展跟整個高雄的未來具有執行力，而且具有落實政策跟中央密切結合的能力。這個我想是市民最關心的重點。」

民眾黨立委蔡蔡壁如昨天上廣播節目的一段有關年輕人的談話被傳為她批評年輕人「愛跟風」，雖然蔡壁如後來在臉書解釋她的本意，網路上仍有許多人就「年輕人愛跟風」之事批評蔡壁如。

陳其邁上午被問到「年輕人愛跟風」之事時表示，不要把年輕人當塑膠；在幾次的進步議題、社會改革，都有年輕人參與，譬如說太陽花運動，或是聲援香港的反送中運動也是如此，歷年來很多歷史上重大的變革，都是由年輕人積極的參與，來帶動整個社會的改革、國家的進步，所以要尊重年輕人，像他團隊中一位發言人只有23歲，在很多價值的堅持跟社會進步的議題，不僅非常堅持，甚至帶動整個社會的進步跟改革。年

他說，年輕人是時代的眼睛，也是社會改革的力量，不應該選舉時要年輕人的選票，選後覺得年輕人愛跟風，這樣對他的競爭對手不太好，蔡壁如擔任吳益政的競選總幹事，假如這樣說，不僅傷害自己的政黨，也傷害了他們的候選人。

陳其邁 蔡壁如 高雄市

延伸閱讀

致歉跟風說 蔡壁如強調非指所有年輕人

陳其邁承諾未來當選 只有「高雄隊」沒有「邁團隊」

影／陳其邁談民調 未來市府只有「高雄隊」

吳益政公布陽光經濟競選主軸 提升焚化爐為綠電廠

相關新聞

陸媒東南衛視兩記者遭勒令離境 蘇貞昌：剛好而已

大陸官媒央視、海峽衛視與東南衛視在台設置攝影棚，並錄製政論性節目，東南衛視兩名駐點記者因此遭廢止記者證與入境許可證，今天...

年輕人愛跟風？ 陳其邁批蔡壁如：傷害民眾黨和吳益政

誰比較了解地方？民進黨高雄市長補選參選人陳其邁被民眾黨高市長補選參選人吳益政「點名」這幾年都在中央，對於地方事務不如吳來...

【即時短評】除了背心顏色 黃捷和民進黨有何不同？

黃捷和民進黨走得近早非新聞，政治人物因為理念相近和特定政黨友好，本也無可厚非。但近來黃捷面臨罷免危機上火線回應時，旁邊站...

議員指萬里漁民釣島海域遭日欺凌 海巡：當地沒漁船去

新北市議員白珮茹昨天（2日）在新北市議會質詢宣稱，萬里區許多漁民到釣魚台附近海域作業，都被日本保安廳的水砲船噴水，且水砲...

蔣經國「吹台青」要角 96歲邱創煥 睡夢中辭世

考試院前院長邱創煥昨天中午在住家辭世，享耆壽九十六歲，政壇紛紛表示哀悼。家屬說，邱創煥於二月肺部感染就醫後，身體狀況就時...

賴清德：效法陳文成精神 力挺香港迎接民主天光

副總統賴清德晚間代表蔡英文總統出席「陳文成博士紀念晚會」，他稍早透過臉書表示，陳文成當年在警備總部被約談時，一直強調「我...

致歉跟風說 蔡壁如強調非指所有年輕人

立委蔡壁如今天接受廣播專訪時說，20幾歲年輕人就是「跟風跟流行」，引發外界批評。對此，蔡壁如回應，她要為自己敘述不精確致...

遭控避談陸船擾釣魚台漁民？國民黨：民進黨顛倒是非　

國民黨力主蔡政府應力爭釣魚台主權，民進黨今反諷，國民黨主席江啟臣近來對中國大陸公務船騷擾相關水域作業漁民衝擊區域穩定至今...

暗酸蔡壁如？蔡總統：年輕人在關鍵時刻發揮力量 改變台灣

被視為台北市長柯文哲心腹的民眾黨立委蔡壁如「年輕人愛跟風」發言，引發爭議。蔡英文總統稍早透過臉書分享民進黨青年部的一支影...

任內創舉多 邱創煥找李遠哲擔任高普考典試委員長

考試院前院長邱創煥辭世，曾和他共事多年的考試委員蔡良文說，邱創煥很照顧、栽培下屬，邱創煥任內，考試院在業務、組織結構和預...

「關愛的眼神」及兩巴掌 邱創煥愛憎李登輝

考試院前院長邱創煥今天病逝，享耆壽96歲，政壇咸表哀悼。邱創煥與前總統李登輝、已故司法院前院長林洋港同為「吹台青」時期的...

陳文成事件39周年紀念晚會 楊翠：依然是現在進行式

陳文成博士紀念基金會今舉行「陳文成事件39周年紀念晚會」，促轉會主委楊翠出席致詞，認為陳文成事件從調查，或是轉型正義的視...

熱門新聞

首見！新冠肺炎引發血栓 害中年男病患勃起4小時

蔣經國「吹台青」要角邱創煥今辭世 享耆壽96歲

高雄補選最新民調陳其邁領先40百分點 名嘴點出李眉蓁兩大危機

立院通過前瞻預算續編4200億 特別預算舉債破兆！

通過農田水利法影響地方支持？綠委曝扭轉關鍵

許崑源妻怒不道歉就提告 梁文傑回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。