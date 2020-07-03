年輕人愛跟風？ 陳其邁批蔡壁如：傷害民眾黨和吳益政

誰比較了解地方？民進黨高雄市長補選參選人陳其邁被民眾黨高市長補選參選人吳益政「點名」這幾年都在中央，對於地方事務不如吳來得熟悉。陳其邁受訪時表示，高雄市民最關心的重點應該是誰對高雄的市政、對高雄的產業發展跟整個高雄的未來具有執行力，而且具有落實政策跟中央密切結合的能力。

陳其邁今天到鹽埕區拜票，先到他平時就常去的郭家肉粽吃粽子、碗粿，店家也開心的把今天第一籠菜粽（花生粽）送上桌讓陳其邁等人品嘗。陳其邁說，他每次到郭家肉粽，一定讓自己吃個夠，一粒菜粽、一粒肉粽、一份碗粿和一碗味噌湯。

陳其邁受訪時被問到吳益政今天一早對他的批評，說他這幾年都在中央，可能地方事務吳比他更熟悉。

陳其邁說，他是在高雄長大，是道道地地的高雄子弟；過去擔任立委、高雄市代理市長、到總統府、行政院工作，從地方高雄市政到中央的國政，對於國際事務跟整個國際產業的變動都非常了解。

他說：「所以，我想選舉應該是要回歸到政策的本質，政策的辯論能夠讓市民了解到誰對高雄的市政，或是對高雄的產業發展跟整個高雄的未來具有執行力，而且具有落實政策跟中央密切結合的能力。這個我想是市民最關心的重點。」

民眾黨立委蔡蔡壁如昨天上廣播節目的一段有關年輕人的談話被傳為她批評年輕人「愛跟風」，雖然蔡壁如後來在臉書解釋她的本意，網路上仍有許多人就「年輕人愛跟風」之事批評蔡壁如。

陳其邁上午被問到「年輕人愛跟風」之事時表示，不要把年輕人當塑膠；在幾次的進步議題、社會改革，都有年輕人參與，譬如說太陽花運動，或是聲援香港的反送中運動也是如此，歷年來很多歷史上重大的變革，都是由年輕人積極的參與，來帶動整個社會的改革、國家的進步，所以要尊重年輕人，像他團隊中一位發言人只有23歲，在很多價值的堅持跟社會進步的議題，不僅非常堅持，甚至帶動整個社會的進步跟改革。年

他說，年輕人是時代的眼睛，也是社會改革的力量，不應該選舉時要年輕人的選票，選後覺得年輕人愛跟風，這樣對他的競爭對手不太好，蔡壁如擔任吳益政的競選總幹事，假如這樣說，不僅傷害自己的政黨，也傷害了他們的候選人。