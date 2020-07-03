【即時短評】除了背心顏色 黃捷和民進黨有何不同？

黃捷和民進黨走得近早非新聞，政治人物因為理念相近和特定政黨友好，本也無可厚非。但近來黃捷面臨罷免危機上火線回應時，旁邊站的不是黨內同志，而是民進黨議員陳致中，有意加入陳其邁競選團隊的傳聞更是鬧得沸沸揚揚，不免讓人質疑，現在的黃捷除了背心顏色之外，到底和民進黨議員還有何區別？

時力在本次高雄市長選戰中未提名人選，黨主席徐永明也曾表示，黨中央不會反對個別議員幫忙陳其邁，只不過合作窗口不會黨對黨，將全盤交給地方黨部協調；言下之意，雖然支持陳其邁，但仍盼整個黨能保持一定距離，以利未來監督執政者。

黃捷欲直接加入競選團隊的做法，不僅逾越了時力基調，更讓人合理懷疑，未來在議會質詢時，對市長翻白眼的畫面難再現，多出來的恐怕會是溫良恭儉讓。再者，此次補選局勢明朗，在單靠民進黨就穩操勝卷的選戰中，為何還要加入其陣容錦上添花？除了投機，貌似沒有其他更好的答案了。

黃捷的現象反應出的是時代力量縮影。在經歷去年退黨潮後，黨的路線看似已確立要拒當小綠「走自己的路」，但部分地方議員、黨部和民進黨過度友好的情況依舊，身上的「小綠」標籤始終難撕，也無怪乎黨內政治明星黃國昌，至今仍選擇和這個自己一手帶大的政黨，保持著安全距離。

民進黨對付有威脅的小黨思維，向來只有消滅，沒有合作選項。黃捷欲加入陳其邁競選團隊沒下文，據傳正是綠營內部也開始有提防黃捷的聲音所致，一相情願地自甘當「小綠」，最後卻可能落得的，卻是裡外不是人的尷尬窘境。

政治對政客來說，常常是一道數學算式，只是答案要由時間來驗證。如今黃捷，讓人聯想到去年的林昶佐；林最後選擇大方退黨，少了時力包袱，路反而更寬敞成功連任，今在黃捷身上已經看見下一個林昶佐的影子，這政治算盤怎麼打，選民全看在眼裡，也會在未來給出公斷。