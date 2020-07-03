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議員指萬里漁民釣島海域遭日欺凌 海巡：當地沒漁船去

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
艦隊分署表示，海巡署依「政府護漁標準作業程序」等相關規定，堅決捍衛主權、維護漁權，目前台日釣魚台海域每日編排1至3艘艦船執勤，且自105年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押或噴水干擾。圖／海巡署
艦隊分署表示，海巡署依「政府護漁標準作業程序」等相關規定，堅決捍衛主權、維護漁權，目前台日釣魚台海域每日編排1至3艘艦船執勤，且自105年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押或噴水干擾。圖／海巡署

新北市議員白珮茹昨天（2日）在新北市議會質詢宣稱，萬里區許多漁民到釣魚台附近海域作業，都被日本保安廳的水砲船噴水，且水砲船只噴台灣籍漁船、不敢噴大陸漁船。海巡昨天發出新聞稿與議員筆戰，不但否認此事，官員同時指金山漁會及萬里漁會兩名總幹事都證稱，金山、萬里區的漁船近年來根本未曾前往釣魚台附近海域作業，也未受日方干擾。

媒體報導，白珮茹昨天據此要求新北市長侯友宜呼籲中央重啟台日漁業談判，指萬里漁民之前還可以登釣魚台去撿鳥蛋，也是一種海上經濟，在馬政府時代，台灣跟中國大陸、日本、美國友好，大家在海上平安無事，共享海洋資源；但是現在漁民只要接近24浬時候，日本保安廳的水砲船就開始噴水，而且只噴台灣籍漁船，大陸籍漁船噴都不敢噴，漁民長期在海上被欺負的情況是真實的發生。

侯友宜則回應，保護國土跟海域是國民應盡的責任，政府更應該勇於守護國民。

但針對白珮茹宣稱的：「許多漁民到釣魚台附近海域作業，只要接近24海里，日本保安廳公務船就開始噴水」。海巡署艦隊分署昨晚發出新聞稿否認，強調與事實不符。

艦隊分署表示，海巡署依「政府護漁標準作業程序」等相關規定，堅決捍衛主權、維護漁權，目前台日釣魚台海域每日編排1至3艘艦船執勤，且自105年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押或噴水干擾，顯示專案護漁已發揮具體成效。

艦隊分署說，另據蘇澳區漁會統計顯示，今(109)年台日海域黑鮪魚捕獲數量大增，目前蘇澳區漁會捕獲量高達2097尾，與去年相比翻倍成長，也是十幾年來捕獲量最好的一次，漁會幹部多次感謝海巡署強力執行護漁政策，讓漁民能安心作業，滿載大豐收。

艦隊分署指出，艦隊分署將持續依照政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權 」、「以和平理性方式解決」及「優先維護漁民權益」等政策，秉持「超前部署、預置兵力、彈性運用」原則，密切掌握台日海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，積極落實護漁勤務，有效捍衛主權、維護漁權。

海巡官員表示，經查白珮茹議員於近兩日曾分別詢問金山漁會朱姓及萬里漁會許姓總幹事，了解該漁會漁船有無前往釣漁台作業及是否曾受日方干擾事件，但兩漁會總幹事均表示所轄漁船近年來並無前往該區作業或受到干擾。

海巡署 漁民

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