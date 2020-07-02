賴清德：效法陳文成精神 力挺香港迎接民主天光

副總統賴清德晚間代表蔡英文總統出席「陳文成博士紀念晚會」，他稍早透過臉書表示，陳文成當年在警備總部被約談時，一直強調「我支持民主」、「我一直希望台灣進步」。賴表示，「我們將謹記這兩句話，繼續為台灣的民主與進步而努力」。

賴清德說，39年前的今天，陳文成接受警總約談後，隔日失去年輕生命，加害者至今未明。

賴清德指出，昨天如同向全世界發出戒嚴令的港版國安法通過實施，50年不變的承諾言猶在耳，卻被撕毀殆盡，可想見，香港已進入黑暗年代，即便如此，「我們相信必會有如陳文成般勇敢的年輕人，前仆後繼為民主奮鬥，終能迎來天光」。

賴清德表示，台灣的民主自由，得來不易，許許多多的民主鬥士，歷經抗爭、黑牢，甚至犧牲生命，如同總統府前秘書長陳菊所言「景美看守所裡頭有一條歷史長廊，上面刻滿政治犯的名字」，「菊姐走到長廊最末端才看到自己的名字，還有很多人的名字，在風中、雨中，不知道他們是誰？」

賴清德說，「我們曾悲憤過，也化作堅定力量，成立促轉會找尋真相」，今晚和諸多關心轉型正義的朋友齊聚一堂，追思之外，也具積極的時代意義，期盼台灣堅韌勇敢追求民主的過程，成為燈塔，照亮並指引香港，也鼓舞香港的朋友。