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遭控避談陸船擾釣魚台漁民？國民黨：民進黨顛倒是非　

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨發言人洪于茜。圖／國民黨文傳會提供
國民黨發言人洪于茜。圖／國民黨文傳會提供

國民黨力主蔡政府應力爭釣魚台主權，民進黨今反諷，國民黨主席江啟臣近來對中國大陸公務船騷擾相關水域作業漁民衝擊區域穩定至今未置一詞，只是跳針式的攻擊執政黨，逃避問題。國民黨晚間發新聞稿反擊，民進黨說法不能掩飾無法捍衛主權的無能。

國民黨發言人洪于茜表示，任何勢力進入釣魚台海域，影響到我國主權，外交部應嚴正提出抗議，並採取必要維護我國主權的手段。但面對釣魚台爭議，外交部竟為日本發言，偏頗解讀為「是為反制中國」，如今民進黨提出的質疑等同附和日方說法，民進黨還要繼續對日方卑躬屈膝？

洪于茜說，江啟臣已公開表達強烈捍衛國土決心，民進黨發言人應認真做功課，只想以顛倒是非方式質疑在野黨，並無法轉移執政黨守護釣魚台的責任；若民進黨不會當執政黨，就換黨執政來捍衛國家領土。

民進黨 釣魚台 國民黨

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