任內創舉多 邱創煥找李遠哲擔任高普考典試委員長
考試院前院長邱創煥辭世，曾和他共事多年的考試委員蔡良文說，邱創煥很照顧、栽培下屬，邱創煥任內，考試院在業務、組織結構和預算上都有大幅成長，考試制度也有突破，邀請中研院前院長李遠哲擔任高普考典試委員長，也首度舉辦身心障礙特考。
邱創煥從銓敘部基層做起，曾任專員；他在1993年4月到1996年8月擔任考試院長。
蔡良文在邱創煥擔任院長時期曾擔任過秘書處處長及副祕書長，他表示邱創煥任內考試院制度有多項變革，當年考試院只有考選部、銓敘部，邱創煥任內增加保訓會及退撫基金管理委員會和監理委員會，而過去考試院預算很少，常讓人笑稱比台北市某所明星國小的預算還少，但邱創煥上任第二年，考試院預算增加60%。
蔡良文說，邱創煥除了讓組織結構更完整，也改進硬體設備，現在考試院的傳賢樓就是在他任內規劃，他也向立法院等相關單位爭取同意。
蔡良文說，過去高普考都是由考試院正或副院長擔任典試委員長，邱創煥首度找李遠哲擔任典試委員長，也在1996年舉辦首次身心障礙特考，而過去規模較小的考試都是由考試委員擔任典試委員長，邱創煥為了表示重視考試，找了當時的考試院副院長毛高文來擔任典試委員長。
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