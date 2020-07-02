「關愛的眼神」及兩巴掌 邱創煥愛憎李登輝

考試院前院長邱創煥今天病逝，享耆壽96歲，政壇咸表哀悼。邱創煥與前總統李登輝、已故司法院前院長林洋港同為「吹台青」時期的台籍政治菁英，邱早在1978年就擔任內政部長，甚至領先李、林兩人。但李登輝後來居上，當上總統，邱創煥還曾因媒體報導他期待李登輝「關愛的眼神」，遭外界冷嘲熱諷。

邱創煥在2012年7月出版「服務的人生」回憶錄，提及當年政壇恩怨。他透露，曾動念競選總統，卻未付諸行動，「辜負蔣（經國）總統的期許，後悔莫及」。書中還批評李登輝「是摧毀國民黨、讓國民黨一度失掉政權的元凶」。

李登輝與林洋港曾於1996年競選首屆民選總統。邱創煥表示，對於競選總統一事，蔣經國在世時對他曾有多次暗示，認為「把這麼重要的職務交給你，你要是有能力，自然可以得到所期望的職位」。

但邱創煥在書中感嘆：「我竟未能在把握有絕大優勢時立意競選總統，待卸任之後空頭資政，才組織國策會妄想競選。」對於自己曾動念卻未實踐參選總統，他在書中說，「如今想起來不無辜負蔣總統的期許，後悔莫及」。

邱創煥還在回憶錄中說，當年他因主張總統委任直選，得罪李登輝，「他（李）就暗中示意民進黨代表盡量為難我、否決我的任命案（指考試院長任命案）」。這段說的，正是1993年民進黨國代張川田賞了考試院長被提名人邱創煥兩耳光的往事。

邱創煥說，李登輝曾邀他擔任國民黨秘書長，卻在他辭去台灣省政府主席後，在媒體上說中央黨部秘書長不能動，「（李登輝）就是要騙我一張辭呈」。