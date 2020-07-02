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陳文成事件39周年紀念晚會 楊翠：依然是現在進行式

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
促轉會主委楊翠表示，過去針對陳文成事件有七波的調查，但始終不脫認定陳屍處就是第一現場，也不脫是自殺或是意外的論點，從來不觸及威權政府的責任。本報資料照片
促轉會主委楊翠表示，過去針對陳文成事件有七波的調查，但始終不脫認定陳屍處就是第一現場，也不脫是自殺或是意外的論點，從來不觸及威權政府的責任。本報資料照片

陳文成博士紀念基金會今舉行「陳文成事件39周年紀念晚會」，促轉會主委楊翠出席致詞，認為陳文成事件從調查，或是轉型正義的視角來看都是「現在進行式」，未來將擴大調查，釐清真相。

民國70年7月3日上午，旅美學人陳文成被發現陳屍台大校園，由於陳文成7月2日上午被警總帶走約談後一夜未歸、音訊全無，再加上屍體的姿勢怪異、衣著凌亂，陳文成的死訊引起台灣社會廣泛重視。

楊翠認為，陳文成事件是一個很重要歷史的銘刻，銘刻維權統治時期，威權政府對人權的侵害；威權政府怎麼樣對歷史真相的掩蓋；以及將近40年來民間社會團體與家屬長期的追求歷史真相的意義和決心。

楊翠指出，過去針對陳文成事件有七波的調查，但始終不脫認定陳屍處就是第一現場，也不脫是自殺或是意外的論點，從來不觸及威權政府的責任。她認為，從調查本身，或是從轉型正義的視角來看，陳文成事件都是現在進行式，促轉會會繼續去推進、去了解。

楊翠說，促轉會去年成立調查小組，啟動調查，第一階段調查的方向，主要釐清事件本身延伸到威權政府應該要負的責任，而調查方法則是透過檔案的徵集、解密，還有深入的研究，以及相關人士的訪談，包括警總人員在內15個人士的訪談。

楊翠說，一開始在檔案解密方面，完全看不見、沒辦法看，到後來看到的只是很少的片段，終於在去年11月，國安局解密檔案。她相信還有很多檔案還需要再做徵集，及擴大調查。

楊翠認為，未來的方向會朝三個方向擴大調查，包括海外檔案的徵集、釐清「陳文成偵查計劃」的檔案，以及尋找相關的訪談錄音帶，藉此給台灣社會做一個交代。

陳文成 楊翠 促轉會

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