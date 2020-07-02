釣魚台更名掀爭議 民進黨問江啟臣：對中國公務船敢譴責嗎？

針對國民黨江啟臣主席近來關於釣魚台議題談話，及一度表示將到宜蘭召開記者會又旋即取消等情形，民進黨今天兩問江啟臣：「一、中國公務船連續70天闖入釣魚台周邊水域，你不敢譴責？」「二、中國公布釣魚台周邊55處新地名，你怎麼一聲不吭？」民進黨並質疑江啟臣是在逃避問題。

民進黨發言人顏若芳表示，釣魚台主權屬於中華民國，這是不爭的事實，不會因為任何單邊作為而改變，倒是江啟臣對於近期來中國公務船騷擾相關水域作業漁民引發更名風波，衝擊區域穩定，至今未置一詞，只是跳針式的攻擊執政黨，恐怕是在逃避問題。

顏若芳說，江啟臣是國際政治學者出身，對於近來無論在東海、台海乃至於南海的問題，主要都肇因於中國持續的各種單邊行為，一定心知肚明，既然現在江啟臣與國民黨口口聲聲捍衛主權、漁權，就應該勇敢回應以下問題：

「誰造成區域不穩定？中國公務船闖入釣魚台周邊水域，破壞區域穩定的作為，已超過70天，江啟臣作為一位國際政治學者，對於這種傷害區域穩定的單邊行為，是不是該打破沈默，表明你的立場呢？ 誰有雙重標準？除了派公務船闖入釣魚台周邊水域外，中國也片面將東海釣魚台附近海域的55處地點和25個暗礁命名，江啟臣主席的立場又是如何呢？ 誰真正保障漁民權益？統計資料白紙黑字：2012年6 月到2016年5月，國民黨執政時期，台灣漁民在釣魚台水域作業，不僅受到日方公務船干擾40次，更遭到扣押18次。而從民進黨2016 年6月執政以來，因為台日溝通、談判得宜，台灣的漁船不再遭遇扣押，漁民都能正常作業。」

顏若芳說，事實勝於雄辯，誰真的保衛台灣漁民的權益？哪個政黨只會空喊口號，答案很清楚。民進黨再次呼籲，無論改名或以公務船隻騷擾漁民作業等單邊行為，都無助於爭議的解決，更對區域的安全穩定造成傷害；唯有秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，共同維護區域的和平與穩定，才是解決問題的方法。