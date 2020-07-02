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台灣漁船遭日本噴 侯友宜：政府應勇於保護國民

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）說，保護國土跟海域是國民應盡的責任，政府更應該勇於守護國民。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜（右）說，保護國土跟海域是國民應盡的責任，政府更應該勇於守護國民。記者王敏旭／攝影

新北市議員白珮茹今在市政總質詢指出，釣魚台海洋資源豐富，漁民出海討生活，都被日本保安廳的水砲船噴水，要求新北市長侯友宜呼籲中央重啟台日漁業談判。侯友宜說，保護國土跟海域是國民應盡的責任，政府更應該勇於守護國民。

白珮茹說，新北有金山、萬里、貢寮、瑞芳、淡水5大漁會，且新北距離釣魚台比宜蘭更近，釣魚台周邊有豐富的漁業資源，萬里漁民之前還能到釣魚台撿鳥蛋，是一種海上經濟。

白珮茹指出，馬政府時代，漁民在海上平安無事，現在漁民接近24海里的時候，日本保安廳的水砲船就開始噴水，但只噴台灣漁船，中國漁船都不敢噴，漁民出海只是要討生活，不是去鬧事。

白珮茹表示，希望侯友宜能夠呼籲蔡政府，比照馬政府重啟台日漁業談判，維持海上秩序，護主權不是用嘴巴說，而是要有具體的行動，讓漁民過更好的生活。

白珮茹還說，高雄市長補選參選人陳其邁以前當立委時，要求馬政府在釣魚台辦釣魚大賽，希望侯友宜也呼籲中央快辦釣魚大賽，新北市議員也會響應，更會邀侯友宜一起去釣魚。

侯友宜 釣魚台 漁民

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