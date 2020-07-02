回憶陳文成 陳菊：心裡有天堂的人 不怕被釘在十字架上

甫卸任總統府秘書長，被提名為監察院長的陳菊，下午透過臉書表示，39年前的今天，陳文成被警總人員從家中帶走，隔天被發現陳屍在台大校園。推動轉型正義是台灣脫胎換骨的歷史工程，讓歷史真相大白是公道的基礎，如果沒有歷史真相、就沒有真正的公平與和平。

立法院臨時會將審查下屆監察委員人事同意權案，若通過的話，陳菊將成為監察院長，並依照去年立院三讀通過的監察院組織法修正案，成為首任監院國家人權委員會主委，陳菊今天對於陳文成的發言，格外引起注目。

陳菊表示，盡力找出真相，還原當年威權政府壓迫人民並侵害人權的歷史，提醒我們守護得來不易的民主自由，是我們活下來的人們，義無反顧的歷史責任。

陳菊說，39年來，陳文成博士的家人和社會大眾，始終不知道那一天發生了什麼事？為什麼陳文成會被帶走？為什麼會死去？又為什麼被棄屍在台大校園？在那她從事政治犯救援工作的年代，有許多受難者為什麼被抓、如何被審判、關押在哪裡、何時被釋放，或者從此陰陽兩隔，在當時沒人知道，甚至也無人聞問。

陳菊指出，現在的景美看守所裡頭有一條歷史長廊，上面刻滿政治犯的名字。她曾沿著長廊尋找自己的名字，一直走到長廊的最末端才看到。在她的名字之前，還有很多很多人，他們在最黑暗的年代勇敢站起來反抗、犧牲生命，他們的名字在風中、雨中，但台灣社會不知道他們是誰。

陳菊表示，「我始終相信，『心裡有天堂的人，就不怕被釘在十字架上。』」

陳菊說，推動轉型正義是台灣脫胎換骨的歷史工程，讓歷史真相大白是公道的基礎，如果沒有歷史真相、就沒有真正的公平與和平。