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蔣經國「吹台青」要角邱創煥今辭世 享耆壽96歲

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前總統府資政邱創煥。圖／本報資料照
前總統府資政邱創煥。圖／本報資料照

考試院前院長邱創煥今天傳出病逝台北，享耆壽96歲。國民黨證實，已經確定相關訊息，後續也會協助家屬處理邱身後事。邱為故總統蔣經國「吹台青」政策中，與前總統李登輝與司法院前院長林洋港同為早期受提拔的台籍菁英之一。

邱創煥歷任內政部長、行政院副院長、台灣省主席、考試院院長等職。邱也曾有意競選總統，後因國民黨已提名李登輝作罷。

【中央社／台北2日電】

前考試院長邱創煥今天病逝，享耆壽96歲。邱創煥是故總統蔣經國當時推動提拔台籍菁英政策時期，相當被器重的政治人物之一。

邱創煥1925年7月25日在彰化田尾出生，曾任內政部長、行政院副院長、總統府資政、考試院長、台灣省主席、國民黨副主席、國民黨中央評議委員會主席團主席。

邱創煥女兒邱佩琳受訪表示，邱創煥2月11日因肺部感染住進振興醫院，狀況時好時壞，今天中午在家中安詳辭世，享耆壽96歲，明天將在金寶山設立靈堂。

前總統府資政邱創煥。圖／本報資料照
前總統府資政邱創煥。圖／本報資料照

國民黨 邱創煥

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