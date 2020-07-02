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中央特別預算破兆 楊明州：自會符合公債法規定管控

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市代理市長楊明州。記者蔡孟妤／攝影
高雄市代理市長楊明州。記者蔡孟妤／攝影

立法院上午三讀通過前瞻後續4年籌編同意案，續編4200億，蔡政府2016上任後特別預算破兆。高雄市代理市長楊明州表示，中央新增債務，自會在符合公債法規定下管控，市府對前瞻基礎建設樂觀其成，但希望中央降低配合比例，以減輕地方政府負擔。陳其邁競選發言人邱俊憲表示，前瞻基礎建設，不但是各地亟需的計畫，更可以透過資本投入刺激景氣與內需，帶動台灣經濟成長。

對於今天立院同意「中央政府前瞻基礎建設計畫後續4年經費」4200億元，楊明州表示，前瞻建設計畫中央是以特別預算編列，依公債法規定，特別預算的舉債，不需計入年度舉債額度限制，但要併入舉債總額上限的管控。

楊明州說，對於債務管控，公債法已有明定，因此中央新增的債務，自會在符合公債法規定下管控。

楊並表示，前瞻基礎建設，是政府為了國家與地方發展及因應人民生活需要及交通便利而規畫，高雄市政府樂觀其成。但因目前地方普遍財政狀況不佳，因此對於建設計畫配合款部分，希望中央能多考量，降低配合比例，以減輕地方政府負擔。

陳其邁競選發言人邱俊憲表示，前瞻基礎建設，不但是各地亟需的計畫，更可以透過資本投入刺激景氣與內需，帶動台灣經濟成長。

邱俊憲說，財政紀律不是不花錢，而是使用目的是否正確，且執行是否嚴格控管與監督。前瞻預算二期其中包含高雄重大建設計畫，如捷運黃線、岡山路竹延伸線等，都是高雄市民都期盼已久，高雄不分黨派也都極力爭取。

邱俊憲說，陳其邁志在成為高雄未來建設的大家長，相信高雄市民也都會支持中央大力把預算活水注入高雄，讓高雄脫胎換骨。他並強調，今年的中央預算，是台灣22年來首次歲出歲入平衡，毫無疑義，蔡政府是最遵守財政紀律的政府。

邱俊憲表示，只要是為國民好的特別預算，都應該要編，無論是前瞻基礎建設預算，或是紓困振興的特別預算，人民有感受、經濟有推動，資源有下放到每一個縣市、每一個國民，他們都支持。

前瞻基礎建設

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