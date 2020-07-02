不滿水利會改制 台東農田水利會職員批：土匪政府

立法院今日持續進行臨時會，其中，協商農田水利法修正草案，引起各地農田水利會不滿及擔憂，台東農田水利會職員批「政府根本是土匪」。

「政府細則都沒說清楚，硬要拿走水利會所有東西！」一名員工不滿說，蔡政府這樣的做法和土匪沒甚麼兩樣，說明會都沒清楚，財產、人事都要拿，令人厭惡。

另也有員工表示，原本大家都準備轉考，希望成為正式公務員，但現在考試一再延後，10月1日就要官派，好聽是未來合署辦公，但大家都擔心自己會被汰除掉。

台東農田水利會秘書林麗芳表示，現在會裡面真的是人心惶惶，因為大家都不知道未來會變成怎麼樣，中央只有口頭說明，也沒有相關正式公文，感覺就是沒有白紙黑字的保障。

她說，就算是水利會升格公務機關後，原職員成為約、聘雇員，但大家比較擔心的是官派會長如果要用自己人，勢必就會有人要打包回家吃自己。