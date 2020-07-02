特別預算舉債破兆 黃偉哲：具3大條件都全力支持
立法院召開臨時會，今天表決通過「前瞻後續4年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元，確定蔡政府從2016年上台後，特別預算舉債規模突破兆元。對此，台南市長黃偉哲表示，只要有助基礎建設、國家產業發展，並具必要性、急迫性、時效性等條件，他會全力支持。
黃偉哲說，蔡英文總統是舉債拚經濟、拚紓困，並非隨便舉債做個人的面子，而且前瞻預算有些藍營拚命杯葛，但因建設是地方需求，通過預算後，藍營首長、立委也是連袂爭取納入前瞻預算，另外，有些事是今天不做明天會後悔，就如治水。
黃偉哲表示，如果是在基礎建設、國家產業發展具有必要性、急迫性、時效性，像是新冠肺炎屬急迫性，前瞻建設相當重要，今天不做明天會後悔的治水問題屬時效性，我們都絕對全力支持。
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