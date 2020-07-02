高涌誠涉干預司法 國民黨團倡廢監院：監委是這種咖小

台中地檢署檢察官陳隆翔因辦曲棍球案遭監委高涌誠彈劾，約詢譯文曝光，對話內容直指高涉干預司法。國民黨團今天批評，我國監察委員是這種貨色，這種咖小，「陳師孟們一堆」，大家能期待監察院公正？監察院應該廢了。

國民黨團總召林為洲表示，蔡總統提名的前監委陳師孟，只要檢察官、法官辦綠不辦藍，就會遭約詢，現在去了一個陳師孟，卻來了更多的陳師孟，此次引發爭議的高涌誠甚至還被提名連任監委繼續幹，蔡政府擺明將監察院當東廠搞。

黨團書記長蔣萬安說，高涌誠立場如此偏頗，還干預審判獨立性，繼續放任這樣的監委，將使監察院無法被監督制衡，完全凌駕司法之上；批評蔡英文總統此次監察委員名單赤裸酬庸，讓監察員失去獨立精神，淪剷除異己政治鬥爭工具。