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前瞻續編4200億 侯友宜：請給新北好好支持
立法院臨時會今表決通過「前瞻後續4年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元。新北市長侯友宜今受訪指出，前瞻計畫能夠得到立法院通過，希望這些錢用在大建設方面，讓大家挽起袖子好好做事。
侯友宜說，像新北市的財源是六都人均預算最少，尤其現在又碰上新北軌道建設以及大公共建設，都在花錢時間，也希望政府能夠預算支持上，考量每地區狀況不一樣，給新北好好支持。
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