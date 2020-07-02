台索互設代表處 索馬利蘭總統轉小英推特表達歡迎

外交部昨天宣布與索馬利蘭共和國互設官方代表處。蔡英文總統在推特發文表示相當期待，索馬利蘭總統比希（Muse Bihi Abdi）轉貼蔡總統的推特，感謝台灣先前對其外交使團的熱烈歡迎，並對設立代表處表達積極的意願。

蔡英文在昨晚貼出今年二月與索馬利蘭外交部長哈吉‧穆罕默德（HagiMohamoud）見面的照片。文中表示，很高興台灣與索馬利蘭正在基於共同的價值觀建立雙邊關係，期待在兩國開設代表處，以擴大互惠利益。

索馬利蘭總統比希隨後轉貼蔡總統的推特文，並表示，對於代表團先前在台灣受到的熱烈歡迎表示感謝，也期待即將在台灣成立的代表處，讓台灣與索馬利蘭的雙邊關係建立在共同的價值觀和互相尊重的基礎。