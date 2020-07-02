台索互設代表處 索馬利蘭總統轉小英推特表達歡迎
外交部昨天宣布與索馬利蘭共和國互設官方代表處。蔡英文總統在推特發文表示相當期待，索馬利蘭總統比希（Muse Bihi Abdi）轉貼蔡總統的推特，感謝台灣先前對其外交使團的熱烈歡迎，並對設立代表處表達積極的意願。
蔡英文在昨晚貼出今年二月與索馬利蘭外交部長哈吉‧穆罕默德（HagiMohamoud）見面的照片。文中表示，很高興台灣與索馬利蘭正在基於共同的價值觀建立雙邊關係，期待在兩國開設代表處，以擴大互惠利益。
索馬利蘭總統比希隨後轉貼蔡總統的推特文，並表示，對於代表團先前在台灣受到的熱烈歡迎表示感謝，也期待即將在台灣成立的代表處，讓台灣與索馬利蘭的雙邊關係建立在共同的價值觀和互相尊重的基礎。
Republic of Somaliland & its delegation are grateful for your warm welcome earlier in Taiwan. Excellency, as you expressed, the bilateral relationship of #Somaliland and #Taiwan is built upon shared values & mutual respect. Our Representative Office will be opened soon in Taiwan. https://t.co/pu618ZlDE7— Muse Bihi Abdi (@musebiihi) July 1, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言