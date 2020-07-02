台灣為名設代表處 孫大千：民進黨處心積慮滅中華民國

外交部宣布與索馬利蘭互設代表處，但卻非以中華民國為名。前立委孫大千中午在臉書揶揄，原來「中華民國」對民進黨來說，只是一張用過即丟的衛生紙，選前信誓旦旦的說中華民國一直放在心裡，得到選票後，中華民國就被拋諸腦後。

孫大千質疑，台灣既然是索馬利蘭第一個「互相承認的邦交國」，為什麼不能夠用「中華民國」？中國大陸和索馬利蘭沒有外交關係，何來北京政府的壓力？看起來一直處心積慮要消滅中華民國的，恐怕不是共產黨，而是民進黨。

孫大千表示，若連面對一個全世界沒有其他國家承認的索馬利蘭，民進黨都不願意使用中華民國，還有什麼資格擔任中華民國官員？孫大千表示，在這場「互設代表處」的宣傳大戲中，台灣人民究竟又付給了索馬利蘭多少納稅錢？