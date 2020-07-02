酸日本是民進黨爸 陳超明：他讓農民自主你竟收回來

在民進黨主導下，農田水利法修法草案今在立院闖關，要將全國水利會收歸國有。國民黨立委陳超明中午在議場廣泛討論時批評，日據時代相信台灣農民力量授權水利會自治，日本是民進黨的爸爸，「他讓農民當家做主，你竟然把他收回來」。

陳超明更提到，前總統李登輝主政時代，他就要求時任台灣省長的宋楚瑜將水利會收歸國有，但宋接受當時省議會民進黨團意見讓水利會繼續以公法人形式自主，還因此與李種下第一個心結，如今卻是民進黨昨是今非。

陳超明說，這段時間執政黨對水利會長、幹部威脅利誘，只要不聽話、不接受收歸國有就查水表，反問民進黨立委，你們的財產被徵收到底什麼感覺？你們到底有沒有良心？

國民黨團副書記長林奕華也說，現行水利會組織從日本殖民時代就運作至今，已經超過百年，將水利會收回國有是殖民時代日本都不敢做的事，民進黨政府卻做了，帶頭違憲要沒收農民資產，這樣的民主進步黨「與共產黨有什麼不同」？

國民黨立委賴士葆批評，蔡政府主政四年多來已經在台灣建立蔡氏王朝，政府所有權力只剩行政權，監察院與大法官都被內閣化，「普天之下莫非蔡土」；全世界都盡量讓政府機構民營化，只有蔡氏王朝不斷將民間團體國有化，讓台灣蒙羞。

國民黨今天在二讀會時，也在議場播放出身綠營的民進黨大老林濁水、前台南縣長蘇煥智與曾任蔡英文總統「小英之友會」農田水利後援會總會長黃金春批評水利會收歸國有修法影片，打臉民進黨是昨是今非、雙標問政。