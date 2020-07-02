農田水利法草案通過 前後任雲林水利會長看法相左

農田水利會今年10月將改為公務機關，立法院今天朝野協商農田水利法草案，預計最快今天三讀通過。雲林縣農田水利會長洪國浩表示，贊同水利會改制為公務機關，「惟有改制為公務機關才能永續經營」。

洪國浩指出，數十年來，台灣的農田水利會組織，己呈惡性循環的畸型發展。以雲林農田水利會為例，雲林農田水利會灌區遼闊，灌溉面積達6萬3千公頃，農民會員人數超過18萬，每年光是維持必要營運至少15億元，一年人事費用近4億。

洪國浩說，以108年為例，國家補貼的經費占全會收入78％，其他非國家補貼收入僅有22％，且還是變賣1億1千多萬資產，才得以勉強維持營運。109年預估的短絀更達3億5仟萬元，若只靠變賣資產，並非是長久之計，營運恐面臨窘境。

洪國浩表示，對照瑠公水利會灌溉面積約僅有700公頃，會員數8500人，然而資產卻達數百億。最需要照顧的農業縣農民，水利建設營運經費卻少得可憐，而為數較少的台北市農民卻坐擁龐大資源。

外界認為改制實為政府強占水利會資產，洪國浩指出，80年後政府為農民代繳近30年的會費，加上專案補助各水利會新建、改善工程及救災搶險經費，政府已花龐大資金在農田水利事業上，他表示，水利會若納入公務機關，政府承擔的其實是責任，改制可擴大服務範圍讓更多農民受益。

前任會長、現任立委林文瑞提出不同看法，他指出，水利會改制根本是「開民主倒車」，水利會是高度地方自治的團體，當初政府賦予公法人地位，為協助政府推行農田水利事業，政府要改制等於罷佔百年來的農民財產。此舉似有違憲之嫌，國民黨團已接受反消滅水利自救會的陳情，要聲請大法官釋憲。