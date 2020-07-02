協助索馬利蘭抗疫及蝗災 我捐15萬片口罩及百公噸白米

我國和索馬利蘭將互設代表處，引發在野黨質疑；外交部今天表示，雙方從去年底逐步發展關係以來，維持良好互動，我國基於人道關懷精神，捐贈15萬片口罩等物資協助索國抗疫，也捐了300公噸白米給索國因應非洲蝗蟲災害。

外交部發言人歐江安表示，我國本於人道關懷精神協助各國對抗疫情，捐贈防疫物資給各國第一線醫療人員，我國捐贈索馬利蘭15萬片外科口罩，並提供N95口罩、隔離衣、防護衣、檢測分析儀與檢測試劑。此外，政府也捐贈300公噸白米因應非洲蝗蟲災害，並盼協助索馬利蘭度過疫情難關。

歐江安說，外交部長吳釗燮昨天除了舉行記者會正式宣布台索互設代表處的消息外，陸續也在推特及臉書發布相關貼文，蔡英文總統也推文歡迎索國來台設立代表處，拓展互惠互利的合作。索國總統阿布迪立即轉推總統推文並認同台索雙邊關係係奠基於共享的價值與相互尊重，另索國索馬利蘭外交部及次長歐利班接連推文，期待雙邊關係持續發展與深化。

歐江安說，除了官方互動外，外交部臉書及推特相關推文也吸引許多索國網友按讚及留言，反映索國人民對相互設處的歡迎，期盼台灣利用我國經濟與產業發展經驗，結合索國戰略位置等優勢，發展互利互惠的關係。