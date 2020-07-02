爭取香港移民潮 楊明州：韓國瑜的香港村緩不濟急

香港國安法上路，恐引發移民潮，台北市府推「友善香港專案」，專人、專線、專區提供港人服務。高雄市前市長韓國瑜此前也推出「香港村」構想，引發議論。高市代理市長楊明州今說，他認為不必凸顯香港村，應透過行銷高雄吸引港人。

因應香港局勢，台北市府對有意移居台北市的香港民眾提供協助，7月起推出「友善香港專案」，除台北市新移民專區網站設置「港澳專區」，也建立單一聯繫窗口，以「專人」、「專線」、「專區」方式提供港人服務。

國民黨高雄市議員方信淵今上午質詢表示，爭取香港移民潮，台北開了第一槍，以專人、專線、專區服務香港人，詢問楊明州如何面對及爭取這波香港移民潮？

楊明州說，針對港版國安法通過後，港人可能想來台灣的議題，前市長韓國瑜之前提出的「香港村」，對目前狀況來說是緩不濟急，他個人看法是不必凸顯香港村，否則恐會像以前蓋國民住宅一樣，有貼上標籤的感覺。

楊明州說，現階段，他認為應該透過行銷高雄獨一無二的山海河港、熱情人文、物價房價等宜居城市元素，鼓勵港人到高雄來，另也盤整有哪些就業機會等，不一定來高雄就是只開燒臘店。在這波香港人心浮動時，各局處可積極爭取港人到高雄來。

方信淵說，移民者相對有錢人多，針對這波移民潮，台北市已開立單一窗口、專案小組，雖然代理市長只剩1個多月任期，但仍要積極快點面對，因等新市長上來，這波人潮可能就緩和下來。

方信淵指出，現在是大家都在搶人的時候，台北已開第一槍，因為他們聞到有錢人的商機，要求楊明州也盡快開闢專案小組、成立單一窗口。楊則允諾「可以」。

方信淵還說，他不認同楊明州對香港村的看法，他認為台港文化有差異性，住同一棟大樓，文化、語言可能不同；香港村可讓有共同文化者可以生活在一起，成立香港村有其道理。

方信淵認為市府應積極考核港人需要什麼，建築他們要的產品，也不一定要公務門去做，「有錢賺，商人都很聰明」，跟民間資金合作，蓋一些符合港人需要的建築，再到香港行銷。

楊明州表示，這些都是可以思考的方向，但他始終認為，「日久，他鄉也會變故鄉」，港人若來高雄，也可以直接融入高雄社會、社區。