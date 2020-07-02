快訊

普丁超級大總統！俄修憲公投過關，嚴禁同婚、連任再戰16年

警政署長陳家欽涉偽造文書遭送辦 北檢查無不法簽結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取香港移民潮 楊明州：韓國瑜的香港村緩不濟急

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
爭取香港移民潮，台北市府以專人、專線、專區服務港人，國民黨高雄市議員方信淵今上午質詢要求代理市長楊明州（如圖）也積極爭取這波可能的香港移民潮。記者蔡孟妤／攝影
爭取香港移民潮，台北市府以專人、專線、專區服務港人，國民黨高雄市議員方信淵今上午質詢要求代理市長楊明州（如圖）也積極爭取這波可能的香港移民潮。記者蔡孟妤／攝影

香港國安法上路，恐引發移民潮，台北市府推「友善香港專案」，專人、專線、專區提供港人服務。高雄市前市長韓國瑜此前也推出「香港村」構想，引發議論。高市代理市長楊明州今說，他認為不必凸顯香港村，應透過行銷高雄吸引港人。

因應香港局勢，台北市府對有意移居台北市的香港民眾提供協助，7月起推出「友善香港專案」，除台北市新移民專區網站設置「港澳專區」，也建立單一聯繫窗口，以「專人」、「專線」、「專區」方式提供港人服務。

國民黨高雄市議員方信淵今上午質詢表示，爭取香港移民潮，台北開了第一槍，以專人、專線、專區服務香港人，詢問楊明州如何面對及爭取這波香港移民潮？

楊明州說，針對港版國安法通過後，港人可能想來台灣的議題，前市長韓國瑜之前提出的「香港村」，對目前狀況來說是緩不濟急，他個人看法是不必凸顯香港村，否則恐會像以前蓋國民住宅一樣，有貼上標籤的感覺。

楊明州說，現階段，他認為應該透過行銷高雄獨一無二的山海河港、熱情人文、物價房價等宜居城市元素，鼓勵港人到高雄來，另也盤整有哪些就業機會等，不一定來高雄就是只開燒臘店。在這波香港人心浮動時，各局處可積極爭取港人到高雄來。

方信淵說，移民者相對有錢人多，針對這波移民潮，台北市已開立單一窗口、專案小組，雖然代理市長只剩1個多月任期，但仍要積極快點面對，因等新市長上來，這波人潮可能就緩和下來。

方信淵指出，現在是大家都在搶人的時候，台北已開第一槍，因為他們聞到有錢人的商機，要求楊明州也盡快開闢專案小組、成立單一窗口。楊則允諾「可以」。

方信淵還說，他不認同楊明州對香港村的看法，他認為台港文化有差異性，住同一棟大樓，文化、語言可能不同；香港村可讓有共同文化者可以生活在一起，成立香港村有其道理。

方信淵認為市府應積極考核港人需要什麼，建築他們要的產品，也不一定要公務門去做，「有錢賺，商人都很聰明」，跟民間資金合作，蓋一些符合港人需要的建築，再到香港行銷。

楊明州表示，這些都是可以思考的方向，但他始終認為，「日久，他鄉也會變故鄉」，港人若來高雄，也可以直接融入高雄社會、社區。

楊明州受訪表示，雖然代理任期才剩一個多月，但現階段爭取港人來高，他會請代理副市長王世芳召集相關局處成立小組，針對港人居住、創業、就業、醫療等問題，在這不到2個月的時間內規畫好怎麼做，再移交給下一任補選的市長。

爭取香港移民潮，台北市府以專人、專線、專區服務港人，國民黨高雄市議員方信淵（如圖）今上午質詢要求代理市長楊明州也積極爭取這波可能的香港移民潮。記者蔡孟妤／攝影
爭取香港移民潮，台北市府以專人、專線、專區服務港人，國民黨高雄市議員方信淵（如圖）今上午質詢要求代理市長楊明州也積極爭取這波可能的香港移民潮。記者蔡孟妤／攝影

延伸閱讀

高雄校園雙機不中斷 爭取中央補助

影／綠轟曾隨韓國瑜訪中聯辦 李眉蓁：他們搞錯了，我沒去

李眉蓁再拋香港村 陳其邁：重點在尊重生活方式

韓國瑜校園雙機高市府未中斷 代理市長要爭取中央補助

相關新聞

立院通過前瞻預算續編4200億 特別預算舉債破兆！

立法院召開臨時會，今表決通過「前瞻後續4年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元，確定蔡政府自2016年上台後，特別預...

立院同意續編前瞻4200億 蘇貞昌：7月中旬提出計畫內容

立法院臨時會今表決通過「前瞻後續4年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元。行政院長蘇貞昌則在行政院會時指出，前瞻基礎...

我可望列日下波鬆綁對象？ 外交部：日方還未最後確定

中央社引述日本朝日新聞報導，台灣可望成為繼越、泰之後第三個日本鬆綁入境對象；外交部今天表示，根據外交部了解，日本官方還沒...

酸日本是民進黨爸 陳超明：他讓農民自主你竟收回來

在民進黨主導下，農田水利法修法草案今在立院闖關，要將全國水利會收歸國有。國民黨立委陳超明中午在議場廣泛討論時批評，日據時...

農田水利法草案通過 前後任雲林水利會長看法相左

農田水利會今年10月將改為公務機關，立法院今天朝野協商農田水利法草案，預計最快今天三讀通過。雲林縣農田水利會長洪國浩表示...

協助索馬利蘭抗疫及蝗災 我捐15萬片口罩及百公噸白米

我國和索馬利蘭將互設代表處，引發在野黨質疑；外交部今天表示，雙方從去年底逐步發展關係以來，維持良好互動，我國基於人道關懷...

爭取香港移民潮 楊明州：韓國瑜的香港村緩不濟急

香港國安法上路，恐引發移民潮，台北市府推「友善香港專案」，專人、專線、專區提供港人服務。高雄市前市長韓國瑜此前也推出「香...

陸酸我和索馬利蘭「半斤和八兩」 外交部：酸葡萄心理

外交部昨天宣布將和索馬利蘭互設代表處，中國媒體也發表諷刺性的報導；外交部發言人歐江安今天說，有注意到中方相關的發言，對於...

反對水利會改制 桃園、石門兩會不同調？ 關鍵在這裡

全國「反消滅水利會全國自救總會」今天到立法院抗議將修法改制為官派，自救會發起人之一為桃園農田水利會會長黃金春，不過桃園市...

抗議農田水利法強行闖關 嘉南前會長：完全執政 用搶的

抗議農田水利法草案今在立法院臨時會闖關，反消滅水利會全國自救會今動員上百位農民北上立院門口抗議。擔任自救會嘉南區會長的嘉...

與索馬立蘭互設處 江啟臣：政府不應讓國人過度期待

外交部昨天宣布與非洲索馬利蘭共和國互設代表處，但非建立邦交。國民黨主席江啟臣上午表示，外交資源有限，應用在刀口上，且過去...

駐菲代表處所在大樓出現確診案例 代表處暫停領務服務

我駐菲律賓代表處昨天傳出所在大樓有職員確診，外交部今天表示，並非代表處職員確診，是代表處所在的大樓一樓櫃台有人確診，駐處...

熱門新聞

歐開放名單沒台灣 陳時中：成績符合但「這原因」吃虧

無視新冠肺炎堅持舉辦婚禮 新郎兩天後死亡95賓客染疫

影／罕見！神秘雄三飛彈重兵佈署台東？民眾：開戰了嗎！？

影／外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

台灣索馬利蘭互設代表處 陸媒諷「呵呵」半斤八兩想建交？

首見！新冠肺炎引發血栓 害中年男病患勃起4小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。