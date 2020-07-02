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陸酸我和索馬利蘭「半斤和八兩」 外交部：酸葡萄心理

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
中國駐索馬利亞大使館昨天在推特上連續發文，表示只有一個中國。圖/取自推特
中國駐索馬利亞大使館昨天在推特上連續發文，表示只有一個中國。圖/取自推特

外交部昨天宣布將和索馬利蘭互設代表處，中國媒體也發表諷刺性的報導；外交部發言人歐江安今天說，有注意到中方相關的發言，對於他們的酸葡萄心理，外交部不會進一步評論。

外交部昨天宣布將和索馬利蘭互設代表處後，中國媒體「觀察者網」以「半斤和八兩想建交？」為題報導，報導提到索馬利蘭和台灣都是國際社會邊緣人，雙方在國際上處境都很尷尬，官方媒體「環球網」則以「剛剛，台當局宣佈『重大外交進展』，呵呵」為題報導。

歐江安今天在例行記者會上說，有注意到中方相關的發言，對於他們酸葡萄心理及「戰狼」外交的作法感到相當遺憾，中方的發言不值得進一步評論。

外交部昨天宣布後，中國駐索馬利亞大使館深夜一連在推特上發三篇文章，提到只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府才有權代表中國，不允許任何人、任何政黨在任何時間以任何方式分裂中國領土，台灣是中國不可分割的一部分，也提到世界上的國家都承認一中，也是世界趨勢，中國大陸堅決反對「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，及企圖促成台灣獨立的人和活動。

中國駐索馬利亞大使覃儉也在推特發文，表示中國大陸國土面積遼闊，就像大海一樣大，台灣就像海裡的珍珠，地理位置非常接近祖國，同樣的祖先、物種、歷史、文化，屬於同一個家庭，血脈相連。

索馬利蘭

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