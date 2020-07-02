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反對水利會改制 桃園、石門兩會不同調？ 關鍵在這裡

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門農田水利會並未參加反對改制自救會，圖為石門大圳櫻花步道。記者鄭國樑／攝影
石門農田水利會並未參加反對改制自救會，圖為石門大圳櫻花步道。記者鄭國樑／攝影

全國「反消滅水利會全國自救總會」今天到立法院抗議將修法改制為官派，自救會發起人之一為桃園農田水利會會長黃金春，不過桃園市另一個重量級團體石門農田水利會並未參與，會長呂芳堅今天表示，當初自救會成員以各水利會委員為主，加上政府已經同意改制後保障現有員工工作權，還有17個農田水利會各自成立基金會管理資產，石門水利會達到重要訴求後「有條件支持改制」，因此並未加入自救會。

呂芳堅指出，政府接管水利會一開始的構想是全國17個水利會成立一個大基金，把資產豐富體質好的水利會和差的混在一起引來反彈，後來修正為各會自主成立作業基金才平息一些怨氣。另外，政府也同意改制後現在各農田水利會員工都能留任，工作權有保障，連農會基層的班長、小組長職務也不變，改制的反對聲音就減少些。

石門農田水利會會員7萬4000多人，編制365位班長、105位小組長，會員人數雖然只有桃園農田水利會的一半多，但是目前資產含現金存款約311億元（土地以公告現值計算），高過桃園水利會帳面資產，灌溉區域包括新北市鶯歌，桃園市桃8個行政區（桃園、八德、中壢、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪），還有新竹縣湖口、新豐、竹北。

呂芳堅表示，政府訂的期程是今年10月改制掛牌，17個水利會改名為「分屬」，目前還沒訂定基金會組織章程。

農田水利會

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