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抗議農田水利法強行闖關 嘉南前會長：完全執政 用搶的

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
民進黨立法院黨團今天預計將通過「農田水利法」，並逐條討論表決三讀。國民黨團表示，若農田水利法草案闖關成功，將協助「反消滅水利會全國自救總會」連署、發動釋憲。記者黃仲裕／攝影
民進黨立法院黨團今天預計將通過「農田水利法」，並逐條討論表決三讀。國民黨團表示，若農田水利法草案闖關成功，將協助「反消滅水利會全國自救總會」連署、發動釋憲。記者黃仲裕／攝影

抗議農田水利法草案今在立法院臨時會闖關，反消滅水利會全國自救會今動員上百位農民北上立院門口抗議。擔任自救會嘉南區會長的嘉南農田水利會前會長徐金錫砲轟，民進黨此舉是強行霸占農民財產，根本是完全執政後的執政傲慢。

85歲許金錫卸任嘉南農田水利會會長多年，迄今仍相當關切水利會發展，此次被推舉擔任反消滅水利會全國自救會嘉南區會長。年事已高的徐金錫原上午要北上，因女兒身體不適臨時取消，談到水利會現在處境，他說，農田水利法是奪財集權的惡法，一定不能過關。

徐金錫也丟出多項問題質問政府，請教農委會台灣17個水利會目前營運有幾個水利會有問題？17個水利會水文地理環境，事業概況是否完全相同？他說，各水利會投資營運條件均不同，會員義務與享受權利均不同的自治事業體，政府根本未深入釐清，就要來搶農民團體資產。

水利會全國自救會嘉南區執行長謝耀慶是現任嘉南宏田水利會會務委員，上午也北上立院。他說，因雲林、嘉義農田水利會7月1日至3日辦理自強活動旅遊，原來約有千人7月6日要北上抗議抗議「農田水利法」，沒想到民進黨立院偷襲硬闖，手法相當卑劣。

謝耀慶砲轟，民進黨立院總召柯建銘，對水利會「公法人」與「公務機關」兩者的區別，根本搞不清楚，未能了解基層農民對於守護多年的資產，農民如今正遭受政府強行奪取財產，歷史未來會記上這一筆。

農田水利會

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