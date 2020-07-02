與索馬立蘭互設處 江啟臣：政府不應讓國人過度期待

外交部昨天宣布與非洲索馬利蘭共和國互設代表處，但非建立邦交。國民黨主席江啟臣上午表示，外交資源有限，應用在刀口上，且過去斷了7個邦交國，現在卻只增設1個代表處，會不會讓大家覺得其中落差太大，外交上應有更多作為。

江啟臣指出，肯定外交部在國際廣結善緣，但索馬利蘭這國家較特別，雖宣布獨立，國際上卻沒有國家承認，國際組織上也沒任何法人地位，與該國互設代表處實質效益是什麼？要達到什麼目的？外交部要充分說明，不應讓國人過度期待。

江啟臣說，外交是國人凝聚向心的作為，但設代表處要花國民納稅錢，蔡政府要說明是否要達到特定經貿、軍事效益；外交部不能為了帳面上好看或大內宣，說結交新朋友，但實質效益？要付出什麼？互惠合作在哪？卻不說清楚。

國民黨團總召林為洲表示，索馬利蘭沒有任何邦交國，設代表處讓商務、雙邊協商更方便，當然這也算是突破，但到底是多大突破則見仁見智；而能以中華民國名義設代表處最好，中華民國才是憲法上正式國名，要括弧台灣就去括弧。