駐菲代表處所在大樓出現確診案例 代表處暫停領務服務

我駐菲律賓代表處昨天傳出所在大樓有職員確診，外交部今天表示，並非代表處職員確診，是代表處所在的大樓一樓櫃台有人確診，駐處已採取預防性居家隔離，另外先前傳出有職員確診的駐法國代表處及我駐宏都拉斯大使館，確診職員都已經康復恢復上班。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，我駐菲律賓代表處所在的大樓，1樓共用櫃檯人員6月29日發生確診案例，大樓第一時間通知所有租戶後，已立即啟動防疫清潔消毒程序，並要求近期與該名確診員工接觸者居家隔離。

歐江安說，經過初步確認，代表處的外交部員工及當地雇員都平安，但由於位於41樓的駐處也在1樓櫃檯派有2名菲籍雇員提供諮詢服務，駐處已立即安排2人篩檢及居家隔離，和兩名菲籍雇員有較密集接觸的領務組人員從7月2日起全數居家上班14天。

歐江安說，在防疫考量下，駐菲律賓代表處領務組7月1日已正式公告暫停領務服務，已電話預約7月2日及3日的領務案件申請者，仍可至代表處申辦領務業務，後續將視大馬尼拉都會區疫情狀況，配合菲國防疫相關規定與措施，適時公告恢復領務服務。

歐江安說，我駐宏都拉斯大使館一名職員5月25日確診，經過就醫投藥並進行居家隔離休養後，6月22日及25日進行複檢，結果都是陰性，目前身體狀況良好，並分到居家辦公組上班，我駐法國代表處確診職員也在5月21日康復，回到代表處上班。