朱立倫與藍委練拳較勁 江啟臣：黨團戰力平常默契培養

國民黨團攻占立院議場杯葛監院人事同意權案遭民進黨強勢排除，前主席朱立倫昨天上午卻發布與黨籍新人立委練拳擊影片，被質疑與現任黨主席江啟臣隔空較勁。江上午表示，對身體健康有益的事平常就會做的事，不用刻意聚焦在某些人。

不過江啟臣也認為，「黨團戰力是靠平常默契的培養與論述的主張」，這屆國民黨團有些新的委員要點時間適應磨合，尤其上半會期都是疫情關係，很多委員還不是這麼熟悉整個在野黨在國會的攻防，慢慢會上軌道，默契也會愈來愈好。

外界認為朱立倫在搶江啟臣風采，江則連說3聲不會，表示與朱平常都有聯繫，而且相互分工、合作，因為黨的事情就大家一起。至於是否也邀黨籍委員打拳擊，江說，每個委員都有他們自己安排，搞不好改天約打球、跑步都有可能。

是否希望朱立倫也邀約一起打拳擊？江啟臣表示，不只拳擊，任何運動我都很喜歡，歡迎大家都來找我。至於是否想和朱對打，江說，那個應該是練習，對打應該是打我們的敵人。有媒體揶揄朱是打假拳，江則回應，「這我看不出來」。

對於朱江較勁，黨團總召林為洲則緩頰，國民黨要團結，主席有主席要處理的事情，像要去出海保釣，又要去高雄輔選，黨內大家就是分工。林說，抗爭過程要出很多力，很累，把體能養好、訓練好，抗爭力道會更強，這無庸置疑。