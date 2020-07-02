反農田水利法 黃金春：民進黨腐化 可惡到極點

為抗議「農田水利法」今在立法院臨時會闖關，反消滅水利會全國自救會今動員上百位農民北上立院門口抗議。總會長黃金春表示，農田水利法是奪財集權的惡法，自己過去60年來都在對抗一黨獨大的國民黨，沒想到今天要抗爭的對象竟然是一輩子支持的民進黨，見識到原來權力會讓人腐化，好像共產黨一樣，「可惡到極點」。

黃金春說，自己三年前就關注此議題，更曾在官邸當面和蔡總統面談近100分鐘，但民進黨政府仍然執意要通過違法、違憲，更侵害農民財產權的惡法；因此呼籲全民農民朋友要站出來反政府，一輩子把通過這個惡法的政府當作敵人，在選舉時教訓民進黨。

前台南縣長蘇煥智批評，該案原定是6日才要處理，但民進黨團卻突然改成今天，突襲式的闖關實在「鴨霸」，連黃金春本來預定今天要回診，都因此被迫改期。蘇煥智說，民進黨政府選前口口聲聲說沒有要消滅農水會，選後卻變了調，是欺騙的政府。

國民黨立委林文瑞表示，國民黨團下午表決時會全數投下反對票，以展現和農民站在一起的立場，未來也會研擬提出釋憲，來反制這個違法違憲的惡法。民進黨立委黃世杰表示，自己反對這次修法的立場已表達得很清楚，下午表決時不是棄權，就是會投反對票。