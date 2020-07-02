立院通過前瞻預算續編4200億 特別預算舉債破兆！

立法院召開臨時會，今表決通過「前瞻後續4年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元，確定蔡政府自2016年上台後，特別預算舉債規模突破兆元。

立法院日前聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫後續4年經費」，依前瞻前瞻條例第7條第一項規定，前瞻計畫以4年為期程，預算上限為4200億元，期滿後後續預算及期程，經立院同意，以不超過前期預算規模及期程，以特別預算編列。

行政院主計總處書面報告中表示，希望立法院同意辦理後期4200億元的預算籌編。等於擴編前瞻預算至8400億元。

針對「前瞻基礎建設計畫後續4年經費」，立法院昨舉行朝野協商。民眾黨團堅決反對編列前瞻第二期預算，並提出附帶決議，認為應設立前瞻特別預算資訊公開專區，並對各縣市政府執行狀況進行統整，資訊一併揭露，但未取得共識，本案最後保留。

時代力量黨團則提出8案附帶決議，3案修正通過、4案保留、1案撤案；國民黨團提出2項附帶決議，包含要求提供前瞻預算各縣市實施計畫經費編列情形表、將高中職以下各級學校電力設備改善納入前瞻二期預算籌編，皆修正通過。

立法院今上午於院會處理，共99人出席，有95票同意、4票反對，確定通過續編4200億元前瞻預算，並通過相關附帶決議。民眾黨團立委賴香伶、蔡壁如、高虹安、邱臣遠皆投下反對票。

蔡政府上台以來，經前瞻特別預算案4200億元、「新式戰機採購特別預算案」2472億3883萬元，以及振興紓困特別預算2100億元，已有8772億餘元的規模，如今再編列4200億元，總體規模突破兆元，達1兆2972億餘元。