蔡總統：台灣的過去式 不該是香港的現在式和未來式

蔡英文總統上午透過臉書表示，今天是7月2日，在密切關注香港局勢的同時，她想跟大家說，今天也是陳文成事件39年的日子。「台灣的過去式，不該是香港的現在式和未來式。」「盼望我們對轉型正義的努力，能稍稍撫慰家屬，也能給香港等待自由之光的朋友們些許鼓勵。」

副總統賴清德傍晚將代表蔡總統出席「陳文成博士紀念晚會」，蔡總統上午在臉書發文悼念陳文成。她說，「我們不會忘記，當年在威權統治時期，台灣的年輕人，也曾經莫名的被逮捕、被關押，甚至失去了生命。」「而如今，我們試圖在時間洪流中，努力找回真相。」

蔡總統表示，透過「政治檔案條例」施行後徵集的新證據，以及法醫重新檢視鑑定報告，日前促進轉型正義委員會完成並公布了「陳文成案調查報告」。報告指出，當年陳文成及親友，在案發前後都遭到情治機關嚴密監控，案發後威權統治當局更阻礙了家屬對真相的追查。

蔡總統還說，根據鑑定結果，陳文成死於他殺的可能性，明顯高於自殺或意外死亡。至今也沒有證據能證明，1981年7月2日晚上，陳文成被警總帶走後，有脫離警總的支配。

蔡總統指出，調查有所進展，真相仍待持續挖掘。促轉會已經在5月底延長運作一年，將會持續清查檔案、還原威權統治時期政府不當監控、鎮壓人民的歷史真相。透過這些過程，她期許民主自由的台灣，將能記住過去的錯誤，不讓悲劇重演。

蔡總統表示，「我也認為，台灣的過去式，不該是香港的現在式和未來式。」「盼望我們對轉型正義的努力，能稍稍撫慰家屬，也能給香港等待自由之光的朋友們些許鼓勵。」