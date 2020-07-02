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【即時短評】與索馬利蘭互設處 拚外交還是大內宣

聯合報 / 本報記者程平
外交部長吳釗燮昨天公布索馬利蘭外長穆雅辛晉見蔡英文總統的照片。記者胡經周／攝影
外交部長吳釗燮昨天公布索馬利蘭外長穆雅辛晉見蔡英文總統的照片。記者胡經周／攝影

任內經歷與七個友邦斷交的外交部長吳釗燮，總算有機會敲鑼打鼓地的宣布，以「台灣」之名，與索馬利蘭互設代表處。這看似台灣的外交突破，其實不過是與另一個更被世界孤立的國家，建立非官方關係。因此，在高興之餘，仍不免有同是天涯淪落國，各取所需，相互取暖的淒涼。

論人口、論土地，索馬利蘭絕對不能說是蕞爾小國，但比台灣還慘的是，索馬利蘭連一個邦交國都沒有。也難怪吳釗燮會說，「我不認為說中國在這方面，會跟台灣因為這件事情而關係變壞。」

相信這位總在民進黨政府搶當批中急先鋒的外交部長，一定想過也試過讓「中華民國台灣」成為索馬利蘭第一個互相承認的邦交國，但吳釗燮最後竟吊詭地拿「不會打壞兩岸關係」當擋箭牌，除了代表民進黨政府連尋求和這樣完全孤立的國家建交都不可得外，也證明索馬利蘭在國際上的地位，中國大陸根本不在乎，台灣與索馬利蘭間的關係，只能卡在互設非官方代表處。

對於很多以部落為結構的非洲國家而言，掌權者當然不樂見有部落勢力興起，從事獨立運動，引發學習效應。某種程度，這也是索馬利蘭宣布獨立30年來，仍無法獲得其他國家承認的原因之一。

對台灣來說，在非洲只剩下史瓦帝尼一個邦交國，但仍在幾個非洲國家設有代表處，為了不影響與其他非洲國家間的互動，與索國互設代表處大概已是極限。

此外，今年初有台灣媒體到索馬利蘭訪問該國正義與發展（UCID）政黨的創始人法索爾·阿里·沃拉貝，法索爾在訪談中提及「台灣是中國的一部分」，並說台灣必須比中國先來投資，更列了幾個台灣可以投資的清單了。顯見對索馬利蘭朝野來說，「一個中國」仍是無法挑戰的原則，但在還盼不到中國的情況下，只好先希望台灣能夠伸出援手。

很明顯的，與索馬利蘭互設辦事處，對台灣的外交空間及國際參與而言，完全沒有幫助，還要擔心跟一個不被其他非洲國家承認的國家過從甚密，會引發其他非洲國家不滿。台灣也必須思考，這樣的友誼，仍是建立在索國得不到北京的關愛之下，被當成散財童子和替代品，最終又琵琶別抱。

更令人質疑的，整個新聞從放話操作起，最後甚至由外長吳釗燮親自召開記者會，一度讓人誤以為台灣總算要有新的邦交國，但最後卻只以互設非官方關係的代表處了結。相較以往外交部處理設處訊息，多僅透過發言系統發布的規格，顯然對內宣傳的意義遠大於外交。

對把外交搞成遍地沙漠的蔡政府來說，與索馬利蘭互設代表處如同久旱甘霖，外交人員的辛勞仍值得肯定。但如果只是想藉外銷轉內銷，蔡政府還是必須思考，未來可能付出的代價，值得嗎？

索馬利蘭

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