【即時短評】與索馬利蘭互設處 拚外交還是大內宣

任內經歷與七個友邦斷交的外交部長吳釗燮，總算有機會敲鑼打鼓地的宣布，以「台灣」之名，與索馬利蘭互設代表處。這看似台灣的外交突破，其實不過是與另一個更被世界孤立的國家，建立非官方關係。因此，在高興之餘，仍不免有同是天涯淪落國，各取所需，相互取暖的淒涼。

論人口、論土地，索馬利蘭絕對不能說是蕞爾小國，但比台灣還慘的是，索馬利蘭連一個邦交國都沒有。也難怪吳釗燮會說，「我不認為說中國在這方面，會跟台灣因為這件事情而關係變壞。」

相信這位總在民進黨政府搶當批中急先鋒的外交部長，一定想過也試過讓「中華民國台灣」成為索馬利蘭第一個互相承認的邦交國，但吳釗燮最後竟吊詭地拿「不會打壞兩岸關係」當擋箭牌，除了代表民進黨政府連尋求和這樣完全孤立的國家建交都不可得外，也證明索馬利蘭在國際上的地位，中國大陸根本不在乎，台灣與索馬利蘭間的關係，只能卡在互設非官方代表處。

對於很多以部落為結構的非洲國家而言，掌權者當然不樂見有部落勢力興起，從事獨立運動，引發學習效應。某種程度，這也是索馬利蘭宣布獨立30年來，仍無法獲得其他國家承認的原因之一。

對台灣來說，在非洲只剩下史瓦帝尼一個邦交國，但仍在幾個非洲國家設有代表處，為了不影響與其他非洲國家間的互動，與索國互設代表處大概已是極限。

此外，今年初有台灣媒體到索馬利蘭訪問該國正義與發展（UCID）政黨的創始人法索爾·阿里·沃拉貝，法索爾在訪談中提及「台灣是中國的一部分」，並說台灣必須比中國先來投資，更列了幾個台灣可以投資的清單了。顯見對索馬利蘭朝野來說，「一個中國」仍是無法挑戰的原則，但在還盼不到中國的情況下，只好先希望台灣能夠伸出援手。

很明顯的，與索馬利蘭互設辦事處，對台灣的外交空間及國際參與而言，完全沒有幫助，還要擔心跟一個不被其他非洲國家承認的國家過從甚密，會引發其他非洲國家不滿。台灣也必須思考，這樣的友誼，仍是建立在索國得不到北京的關愛之下，被當成散財童子和替代品，最終又琵琶別抱。

更令人質疑的，整個新聞從放話操作起，最後甚至由外長吳釗燮親自召開記者會，一度讓人誤以為台灣總算要有新的邦交國，但最後卻只以互設非官方關係的代表處了結。相較以往外交部處理設處訊息，多僅透過發言系統發布的規格，顯然對內宣傳的意義遠大於外交。

對把外交搞成遍地沙漠的蔡政府來說，與索馬利蘭互設代表處如同久旱甘霖，外交人員的辛勞仍值得肯定。但如果只是想藉外銷轉內銷，蔡政府還是必須思考，未來可能付出的代價，值得嗎？