新聞眼 ／索馬利蘭打台灣牌 向北京「索」金援？

外交部長吳釗燮宣布與索馬利蘭互設代表處。其實，索馬利蘭與我方交往並非始於現在。路竹會早在二○○六年起就在當地舉行義診，並協助安排當地醫生來台受訓。官方之間的接觸，至少早在馬政府時期就有。

二○○九年四月我國漁船在索馬利亞海域被劫持，外交部通報求助的單位之一，就包括索馬利蘭第一大港柏培拉的港務局。二○一五年八月十日，外交部更宣布，索馬利蘭給予我國人士免簽證入境的待遇，至多可停留九十天，是台灣「免簽排行榜」的第一四八個國家（地區）。

信奉伊斯蘭教的索馬利人居住在非洲最東端，十九世紀後半的歐洲殖民運動，當地被三個國家瓜分。面積最小的法屬索馬利蘭，一九七七年獨立為吉布地共和國；英屬與義屬索馬利蘭，一九六○年先後獨立，合併組成索馬利亞共和國。一九九一年，索馬利亞政府因內戰垮台，英屬區趁機宣布建立索馬利蘭共和國，自稱繼承一九六○年統一前短暫存在的索馬利蘭國的法統。但到目前為止，還沒有任何國家承認。

近十年來，包括阿聯、土耳其等國，都曾介入「雙索」的和談，雙方領袖也曾數度會面，只是至今都沒有具體進展。

索馬利蘭經濟狀況與人民生活極差，人均ＧＤＰ排名仍是全球倒數。該國幾乎沒有工業，百分之八十五的稅收來自柏培拉港，以及國民在海外工作匯回的僑匯，青年失業率超過八成，缺乏自來水，電力供應不穩。

從索馬利亞獨立出來的索馬利蘭共和國，一度處於惡性通膨的困境。（法新社）

索馬利蘭深為貧窮所苦，如果台灣願意金援，當然樂見其成。至於索馬利蘭打「台灣牌」，對該國是一著好棋，在兩岸競逐背景下，此舉對北京必然產生「提醒」效果。中共因此率先承認索馬利蘭獨立的可能性很低，卻很可能直接提高雙方實質交流，給予經濟援助。

對我國而言，與索馬利蘭結交，能帶來的實質外交利益非常低。只能說對於貧困地區伸出援手，是身為地球村成員不應忘記的義務。至於期待結交國際處境比我方還差的索馬利蘭，能為台灣帶來外交突破，或是任何「撼動」效果，只是說給國人聽。