拚翻倍！經濟部喊話衝：半導體2030年產值5兆新台幣

2019年台灣半導體產業產值已達2.7兆新台幣，經濟部則喊出，要建立更完整半導體產業聚落，形塑台灣成為「半導體先進製程中心」，藉此機會吸引更多半導體設備及材料等外商來台投資，同時擴大國內業者與外商合作，落實材料及設備供應鏈的自主化與國產化，並達成2030年半導體產值5兆新台幣的目標。

經濟部明將赴行政院會報告「推動台灣成為『亞洲高階製造中心』與『半導體先進製程中心』」。

行政院發言人丁怡銘表示，台灣半導體產業以專業分工與群聚效益等優勢獨步全球，2019年台灣半導體產業產值已達2.7兆新台幣，居全球第2名關鍵地位。

經濟部表示，根據統計，2019年我國半導體設備需求約達新台幣5130億元，占了全球需求28%；半導體材料需求則達新台幣3306億元，也占了全球22%。

經濟部表示，我國半導體廠商近年來投資超過新台幣2.72兆，政府將建立更完整半導體產業聚落，形塑台灣成為「半導體先進製程中心」，藉此機會吸引更多半導體設備及材料等外商來台投資，同時擴大國內業者與外商合作，落實材料及設備供應鏈的自主化與國產化，並達成2030年半導體產值5兆新台幣的目標。

經濟部表示，未來不會滿足於擔任高效率製造者的角色，要運用智慧科技推動產業轉型，將從零組件製造，邁向軟硬整合、系統輸出，成為智慧解決方案的提供者，推動產業智慧化、數位轉型並發展創新應用解決方案，走向高階製造業，實現產業鏈智慧化，讓台灣產業從CP(cost performance)轉變為TP(trust performance)。

另外，國發會明將報告「109年公共建設計畫執行情形及管考優化作法」，內容將提及，截至5月底止，公共建設年度經費達成率29.96%，較民國108年同期提升1.47個百分點，達成率創近5年新高。