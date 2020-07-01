快訊

200年不公平：BLM遍地開花 從美非裔運動經濟因素說起

證交所：大同最差情況 將無限期全額交割

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我與索馬利蘭互設代表處 國民黨執政未推：評估效益低

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
外交部長吳釗燮今天宣布與索馬利蘭共和國以「臺灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方機構。吳也公佈今年2月26日與索國外長簽署「中華民國（臺灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」的照片。記者胡經周／攝影
外交部長吳釗燮今天宣布與索馬利蘭共和國以「臺灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方機構。吳也公佈今年2月26日與索國外長簽署「中華民國（臺灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」的照片。記者胡經周／攝影

外交部下午宣布與非洲索馬利蘭共和國互設代表處，但非建立邦交。國民黨晚間發出新聞稿表示，在無明顯中共壓力下，蔡政府仍未能以「中華民國」為名設處，外交部應解釋箇中原因，不能以建立非正式關係此種似是而非理由含混帶過。

國民黨也提醒，索馬利蘭在全世界並無邦交國，亦不為任何重要國際組織所承認，外交部需提出合理評估，國際空間也極為有限的台灣在與索馬利蘭互設代表處後，是否將受索馬利亞與其親密友邦外交排擠，反影響未來國際空間的拓展。

國民黨表示，國民黨執政時期，外交要務著重在維護正式邦交、拓展與重要無邦交國實質關係，以及有意義參與聯合國專門機構，並未將索馬利蘭當作拓展官方或半官方關係優先對象。

國民黨也提到，我國外交資源有限，但在索馬利蘭設處的人員薪資、加給與承租或購置館產等花費頗大，官方互動頻率與設處實質效益卻可能很低；國民黨將持續關注後續效益評估，監督民進黨的外交作為，為人民把關。

國民黨表示，中華民國外交處境特殊，長期受中共當局壓迫與國際不公平待遇，所以只要能集中有限資源「廣結善緣」，均應給予肯定，但蔡政府仍未能與索馬利蘭正式建交互設大使館，而是設非邦交關係的代表處，顯仍有努力的空間。

國民黨指出，我國與索馬利蘭互設代表處已成事實，盼此次設處能真正符合「踏實外交、互惠互助」原則，有益我國國際參與。

國民黨 外交部 中華民國

延伸閱讀

非洲吉布地有中國軍事基地 索馬利蘭具戰略意義

索馬利蘭總統：駐台辦事處近期設立

【重磅快評】吳釗燮鋪哏演出「中華民國消失記」　

影／與索國互設代表處 吳釗燮：非邦交所以用「臺灣」

相關新聞

索馬利蘭總統：駐台辦事處近期設立

外交部今天宣布，將和索馬利蘭互設代表處；索馬利蘭總統比希（Muse Bihi Abdi）今天表示，索馬利蘭和台灣的雙邊關...

境外生返台名單再增寮柬兩國 82生明天入境達高峰

教育部陸續開放境外生返台，繼越南等11國後，今天再開放寮國、柬埔寨兩國應屆畢業境外生返台。不過仍有4萬名境外生被擋在國門...

我與索馬利蘭互設代表處 國民黨執政未推：評估效益低

外交部下午宣布與非洲索馬利蘭共和國互設代表處，但非建立邦交。國民黨晚間發出新聞稿表示，在無明顯中共壓力下，蔡政府仍未能以...

拚翻倍！經濟部喊話衝：半導體2030年產值5兆新台幣

2019年台灣半導體產業產值已達2.7兆新台幣，經濟部則喊出，要建立更完整半導體產業聚落，形塑台灣成為「半導體先進製程中...

與台同為國際孤兒…我與索馬利蘭「外交大突破」恐是大內宣

民進黨立委王定宇今天（7/1）凌晨在臉書表示，根據東非索馬利蘭的媒體報導，台灣和索馬利蘭的深度交往已經進行一段時間，部長級高層的訪問也已經進行，台灣對索馬利蘭在武漢肺炎的醫療協助、高科技產業協助，成功地在當地建立實質的意義。他並強調，如果此項報導為真，「這項外交突破將撼動這個『非洲之角』索馬利蘭！」今天下午，外交部舉行記者會，部長吳釗燮親自宣布雙方互設代表處。

【重磅快評】吳釗燮鋪哏演出「中華民國消失記」　

外交部今天宣布我國將和非洲索馬利蘭互設代表處，兩國政府同意將以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表機構，...

北市災害準備金欲用在三倍券加碼 議員批沒紀律擱置

行政院三倍券將於7月15日發放，北市府加碼綁定敬老卡、愛心卡消費補助1千元，今天已經開始受理，估計要花6億，但其中1.5...

影／敬老卡加碼程序繁瑣變擾民？老人家嗆黃珊珊怒退卡

為了讓台北市民的「振興三倍券」留在本地消費，台北市政府特別推出了北市敬老卡可「嗶3千領3千」，同樣於7月1日上午開跑登記...

柯文哲引林獻堂「長城」名句 公布助港人方案

港版國安法昨晚即刻生效，因應香港時局變化，台北市成立「港澳專區」，設置專線、專人、專區協助港人。台北市長柯文哲今也在臉書...

力扛李眉蓁 國民黨規畫812高雄行動中常會團結拚選情

高雄市長補選加溫，國民黨今天中常會在中常委侯彩鳳提議下，決議8月15日投票日前最後一次中常會（8/12），將前往高雄市舉...

影／與索國互設代表處 吳釗燮：非邦交所以用「臺灣」

外交部長吳釗燮今天代表我國政府宣布與索馬利蘭共和國以「臺灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方機構。

北市可要遠雄提供大巨蛋施工日誌 議員：市府卻消極

台北市長柯文哲明天將親自主持大巨蛋變更建照記者會。曾踢爆遠雄大巨蛋偷裝吸音棉的台北市議員林亮君，今天在臉書出示體育局公文...

熱門新聞

歐開放名單沒台灣 陳時中：成績符合但「這原因」吃虧

影／外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

影／罕見！神秘雄三飛彈重兵佈署台東？民眾：開戰了嗎！？

台灣防疫進入下半場 葉金川請陳時中快回辦公室備戰

台灣外交重大進展 傳非洲索馬利蘭將派代表駐台

無視新冠肺炎堅持舉辦婚禮 新郎兩天後死亡95賓客染疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。