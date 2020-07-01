我與索馬利蘭互設代表處 國民黨執政未推：評估效益低

外交部下午宣布與非洲索馬利蘭共和國互設代表處，但非建立邦交。國民黨晚間發出新聞稿表示，在無明顯中共壓力下，蔡政府仍未能以「中華民國」為名設處，外交部應解釋箇中原因，不能以建立非正式關係此種似是而非理由含混帶過。

國民黨也提醒，索馬利蘭在全世界並無邦交國，亦不為任何重要國際組織所承認，外交部需提出合理評估，國際空間也極為有限的台灣在與索馬利蘭互設代表處後，是否將受索馬利亞與其親密友邦外交排擠，反影響未來國際空間的拓展。

國民黨表示，國民黨執政時期，外交要務著重在維護正式邦交、拓展與重要無邦交國實質關係，以及有意義參與聯合國專門機構，並未將索馬利蘭當作拓展官方或半官方關係優先對象。

國民黨也提到，我國外交資源有限，但在索馬利蘭設處的人員薪資、加給與承租或購置館產等花費頗大，官方互動頻率與設處實質效益卻可能很低；國民黨將持續關注後續效益評估，監督民進黨的外交作為，為人民把關。

國民黨表示，中華民國外交處境特殊，長期受中共當局壓迫與國際不公平待遇，所以只要能集中有限資源「廣結善緣」，均應給予肯定，但蔡政府仍未能與索馬利蘭正式建交互設大使館，而是設非邦交關係的代表處，顯仍有努力的空間。

國民黨指出，我國與索馬利蘭互設代表處已成事實，盼此次設處能真正符合「踏實外交、互惠互助」原則，有益我國國際參與。