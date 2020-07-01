境外生返台名單再增寮柬兩國 82生明天入境達高峰

教育部陸續開放境外生返台，繼越南等11國後，今天再開放寮國、柬埔寨兩國應屆畢業境外生返台。不過仍有4萬名境外生被擋在國門外，陸生占7500名是最大宗。衛福部長陳時中今首度表示陸生返台「應該不久了」，不過只新增開放寮國、柬埔寨兩國。大學校長呼籲加快速度，開放中國大陸疫情趨緩的省份，讓陸生分批入境。

明天將有82名境外生抵達桃園機場，人數達高峰。不過按教育部統計，截至今天傍晚共257名境外生申請返台通過，只占開放人數的一成多。實踐大學校長陳振貴分析，境外生從今年初就返台遇阻，首波名單遲至今年6月底才公告，很多人都已修完課，降低誘因。針對陸生，他建議政府參考141個台商協會建言，按各省疫情狀況分區開放，才是準確的評估標準。

教育部目前優先開放疫情低風險國家境外生入境，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、汶萊、斐濟、澳洲、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨。優先順位是以108學年應屆畢業生為優先，其次是其餘舊生，再次是109學年新生。不過我國境外生大宗地點還包括中國大陸、印尼、馬來西亞等，總共約4萬名境外新、舊生不在首波入境名單。

世新大學校長吳永乾指出，時序已進入暑假，不必再按新生、舊生區分三種優先順位，呼籲一次全面開放。各校境外生招生上月陸續放榜，看到台灣開放情況，不少學生仍在觀望，最後不一定會來註冊。他認為政府應盡快告知明確開放期程，才能讓境外生有時間準備就學。

入境後的防疫流程方面，教育部表示，境外生完成報到後，在輪值人員引導下搭專車前往防疫旅館。防疫旅館端也有學校人員協助安排入住並告知防疫相關事宜。境外生檢疫14天期間，校方人員定期與他們聯繫並回報健康狀況給地方政府窗口。

許多學校主管和境外生組織都反映防疫旅館費用高昂，呼籲開放境外生在校內獨棟宿舍檢疫。教育部高教司對此表示，預計今年暑假開放啟用校內外合格的獨棟宿舍和獨層宿舍，作為境外生的檢疫空間。