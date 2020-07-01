快訊

全國3成民航機師「造假執照」？歐盟禁止巴基斯坦國際航空入境

台中捷運綠線延伸彰化今審議通過 林佳龍：期待盡速通車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外生返台名單再增寮柬兩國 82生明天入境達高峰

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部陸續開放境外生返台，繼越南等11國後，今天再開放寮國、柬埔寨兩國應屆畢業境外生返台。本報資料照片
教育部陸續開放境外生返台，繼越南等11國後，今天再開放寮國、柬埔寨兩國應屆畢業境外生返台。本報資料照片

教育部陸續開放境外生返台，繼越南等11國後，今天再開放寮國、柬埔寨兩國應屆畢業境外生返台。不過仍有4萬名境外生被擋在國門外，陸生占7500名是最大宗。衛福部長陳時中今首度表示陸生返台「應該不久了」，不過只新增開放寮國、柬埔寨兩國。大學校長呼籲加快速度，開放中國大陸疫情趨緩的省份，讓陸生分批入境。

明天將有82名境外生抵達桃園機場，人數達高峰。不過按教育部統計，截至今天傍晚共257名境外生申請返台通過，只占開放人數的一成多。實踐大學校長陳振貴分析，境外生從今年初就返台遇阻，首波名單遲至今年6月底才公告，很多人都已修完課，降低誘因。針對陸生，他建議政府參考141個台商協會建言，按各省疫情狀況分區開放，才是準確的評估標準。

教育部目前優先開放疫情低風險國家境外生入境，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、汶萊、斐濟、澳洲、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨。優先順位是以108學年應屆畢業生為優先，其次是其餘舊生，再次是109學年新生。不過我國境外生大宗地點還包括中國大陸、印尼、馬來西亞等，總共約4萬名境外新、舊生不在首波入境名單。

世新大學校長吳永乾指出，時序已進入暑假，不必再按新生、舊生區分三種優先順位，呼籲一次全面開放。各校境外生招生上月陸續放榜，看到台灣開放情況，不少學生仍在觀望，最後不一定會來註冊。他認為政府應盡快告知明確開放期程，才能讓境外生有時間準備就學。

入境後的防疫流程方面，教育部表示，境外生完成報到後，在輪值人員引導下搭專車前往防疫旅館。防疫旅館端也有學校人員協助安排入住並告知防疫相關事宜。境外生檢疫14天期間，校方人員定期與他們聯繫並回報健康狀況給地方政府窗口。

許多學校主管和境外生組織都反映防疫旅館費用高昂，呼籲開放境外生在校內獨棟宿舍檢疫。教育部高教司對此表示，預計今年暑假開放啟用校內外合格的獨棟宿舍和獨層宿舍，作為境外生的檢疫空間。

教育部 陸生 疫情

延伸閱讀

教育部核准257境外生來台 2日82人將入境

日鬆綁入境管制 台灣可望列第2波先協商對象

加拿大延長外國旅客入境禁令 直到7月31日

考量經濟 海地鬆綁防疫允美國航班入境

相關新聞

索馬利蘭總統：駐台辦事處近期設立

外交部今天宣布，將和索馬利蘭互設代表處；索馬利蘭總統比希（Muse Bihi Abdi）今天表示，索馬利蘭和台灣的雙邊關...

境外生返台名單再增寮柬兩國 82生明天入境達高峰

教育部陸續開放境外生返台，繼越南等11國後，今天再開放寮國、柬埔寨兩國應屆畢業境外生返台。不過仍有4萬名境外生被擋在國門...

與台同為國際孤兒…我與索馬利蘭「外交大突破」恐是大內宣

民進黨立委王定宇今天（7/1）凌晨在臉書表示，根據東非索馬利蘭的媒體報導，台灣和索馬利蘭的深度交往已經進行一段時間，部長級高層的訪問也已經進行，台灣對索馬利蘭在武漢肺炎的醫療協助、高科技產業協助，成功地在當地建立實質的意義。他並強調，如果此項報導為真，「這項外交突破將撼動這個『非洲之角』索馬利蘭！」今天下午，外交部舉行記者會，部長吳釗燮親自宣布雙方互設代表處。

【重磅快評】吳釗燮鋪哏演出「中華民國消失記」　

外交部今天宣布我國將和非洲索馬利蘭互設代表處，兩國政府同意將以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表機構，...

北市災害準備金欲用在三倍券加碼 議員批沒紀律擱置

行政院三倍券將於7月15日發放，北市府加碼綁定敬老卡、愛心卡消費補助1千元，今天已經開始受理，估計要花6億，但其中1.5...

影／敬老卡加碼程序繁瑣變擾民？老人家嗆黃珊珊怒退卡

為了讓台北市民的「振興三倍券」留在本地消費，台北市政府特別推出了北市敬老卡可「嗶3千領3千」，同樣於7月1日上午開跑登記...

柯文哲引林獻堂「長城」名句 公布助港人方案

港版國安法昨晚即刻生效，因應香港時局變化，台北市成立「港澳專區」，設置專線、專人、專區協助港人。台北市長柯文哲今也在臉書...

力扛李眉蓁 國民黨規畫812高雄行動中常會團結拚選情

高雄市長補選加溫，國民黨今天中常會在中常委侯彩鳳提議下，決議8月15日投票日前最後一次中常會（8/12），將前往高雄市舉...

影／與索國互設代表處 吳釗燮：非邦交所以用「臺灣」

外交部長吳釗燮今天代表我國政府宣布與索馬利蘭共和國以「臺灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方機構。

北市可要遠雄提供大巨蛋施工日誌 議員：市府卻消極

台北市長柯文哲明天將親自主持大巨蛋變更建照記者會。曾踢爆遠雄大巨蛋偷裝吸音棉的台北市議員林亮君，今天在臉書出示體育局公文...

影／外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

外交部長吳釗燮今天宣布，我國將和非洲索馬利蘭互設代表處，雙方都將派資深外交官，未來代表處將以「台灣代表處」為名運作，因為...

影╱朱立倫偕藍委拳擊特訓 慘遭網友吐槽

國民黨立法院黨團不滿蔡英文總統提名陳菊出任監察院長，一度攻占立法院議場20小時，隨後在民進黨人數優勢下，逐一清場，除了外...

熱門新聞

歐開放名單沒台灣 陳時中：成績符合但「這原因」吃虧

影／外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

影／罕見！神秘雄三飛彈重兵佈署台東？民眾：開戰了嗎！？

台灣防疫進入下半場 葉金川請陳時中快回辦公室備戰

台灣外交重大進展 傳非洲索馬利蘭將派代表駐台

【即時短評】廢除考、監國民黨催油門 民進黨再無藉口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。