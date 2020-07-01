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【重磅快評】吳釗燮鋪哏演出「中華民國消失記」　

聯合報 / 主筆室　
外交部長吳釗燮今天宣布與索馬利蘭共和國以「臺灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方機構。吳也公佈今年2月26日與索國外長簽署「中華民國（臺灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」的照片。記者胡經周／攝影
外交部長吳釗燮今天宣布與索馬利蘭共和國以「臺灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方機構。吳也公佈今年2月26日與索國外長簽署「中華民國（臺灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」的照片。記者胡經周／攝影

外交部今天宣布我國將和非洲索馬利蘭互設代表處，兩國政府同意將以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表機構，外交部長吳釗燮聲稱雙方認為這種官方性質的代表處對彼此最有幫助，因此敲定用此方式建立彼此關係，但實為蔡政府著手消滅「中華民國」的重要一步。

吳釗燮說得好聽，為推動與非洲國家的合作關係，拓展我國在東部非洲布局，兩國政府經過協商，今年2月26日由他與來訪的索國外交部長共同簽署「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」；但雙方四個月前簽的議定書中尚有「中華民國」四字，「台灣」兩字在括弧裡，不過今天雙方公布互設代表處，不僅台灣的括弧拿掉了，連中華民國也不見了，讓人不免納悶，吳釗燮到底是中華民國的外交部長？還是台灣國的外交部長？

其實，我方與索馬利蘭的交流並非始自蔡政府，更不是吳釗燮上任外交部長之後，早在陳水扁時代，路竹會就組隊前往義診，還安排當地醫生來台受訓，馬政府時期我國漁船在索馬利亞海域被劫持，外交部也曾請索馬利蘭柏培拉港務局協助，2015年索馬利蘭更給予我國民免簽入境；然而，蔡政府為了讓「中華民國」消失，吳釗燮花費心思，以兩方簽訂雙邊議定書為由，為互設代表處鋪哏，在名稱上做文章，請索國配合演出完成這場「中華民國消失記」的大戲。

吳釗燮形容這次雙方互設代表處沒有任何壓力，雙方商談抱持開放態度，經過討論後決定設立代表處，這樣最符合彼此利益，其中充滿多諸多想像，試問：兩方交流多年，互設代表處會有什麼壓力？我方在非洲多國都設有代表處，為何獨獨在索馬利蘭會有壓力？所謂最符合彼此利益，就我方來說又是什麼？難道是拿掉「中華民國」嗎？

蔡英文總統連任就職演說中，涉及國家主權的用詞上提及「台灣」共46次，「中華民國」則只用了4次，但值得注意的是，她在競選期間時常把「中華民國台灣」掛在嘴邊，但在就職演說中僅使用1次，這正可以說明外交部這次選擇台灣、拿掉中華民國，是多麼的「政治正確」啊！

蔡政府處心積慮要消滅中華民國，過去只是說說，這次好不容易找到和我國同是國際孤兒的索馬利蘭切入，終於把台灣二字正式抬出來，吳釗燮說索國樂見我國用台灣代表處名義設處，因為不是建立正式邦交，所以不是用「中華民國代表處」名義，據此邏輯，我方在沒有正式邦交國家所設的「中華民國代表處」是不是也都要改成「台灣代表處」？

中華民國 外交部 吳釗燮

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