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北市災害準備金欲用在三倍券加碼 議員批沒紀律擱置

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
行政院三倍券將於7月15日發放，北市府加碼綁定敬老卡、愛心卡消費補助1千元，遭議會批評無財政紀律可言，將預算案暫擱。記者楊正海／攝影
行政院三倍券將於7月15日發放，北市府加碼綁定敬老卡、愛心卡消費補助1千元，遭議會批評無財政紀律可言，將預算案暫擱。記者楊正海／攝影

行政院三倍券將於7月15日發放，北市府加碼綁定敬老卡、愛心卡消費補助1千元，今天已經開始受理，估計要花6億，但其中1.5億餘元由災害準備金支出，另外4.5億用社會局的托兒津貼勻支，北市議會下午審預算時，批評柯文哲追加災害準備金7億，如何使用都沒說清楚，三倍券加碼的預算來源也毫無財政紀律可言，將預算案暫擱，決議周五再審 。

許淑華說，柯文哲6月來議會報告追加減預算案，對追加7億災害準備金如何使用，一直沒有具體說明，現在卻說加碼振興券要花6億，要用到災害準備金，且社會局還說1000元加碼補助，由局本部預算勻支使用4.5億，另1.5億的缺口才用災害準備金補，她質疑局本部怎麼會突然有4.5億元？錢從哪來？是不是排擠到其他社團的補助。

社會局長劉志光解釋，因中央對托育津貼有一筆不小的補助款，去年9月撥補，正好用於托育，所以才有另一筆錢用於1000元加碼。不料此說法立刻被議員許淑華、王浩、吳世正砲轟「預算多出來可以這樣亂用」，也批主計處長鄭瑞成包庇沒有把關，「這還須要議會嗎？」、「柯文哲亂搞、你們跟著亂搞」。

議員李建昌說，敬老卡、愛心卡消費補助1千元，老人家今天已經在登錄了，但台北市的錢，還沒給出去，這反映出一事，柯文哲用錢潦草，對於這種財政紀律，議會應該對柯文哲做出譴責案，柯文哲實在太大膽了。

洪健益、簡舒培也質疑，衛生局醫護特別獎金，也編在災害準備金中，怎麼夠用？市場因疫情紓困減租，以致市場處基金短少1.94億，市府沒有撥補，卻要向抵費地基金借錢？這些缺口怎麼辦？

王欣儀指出，她在總質詢問過柯文哲，加碼1000元的財源為何，柯文哲和副市長黃珊珊說，從敬老卡沒有用完的點數預算來勻支，但預算不能云支，一碼歸一碼，不能用於1000元加碼金。

柯文哲 北市 許淑華

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