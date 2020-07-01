影／敬老卡加碼程序繁瑣變擾民？老人家嗆黃珊珊怒退卡

為了讓台北市民的「振興三倍券」留在本地消費，台北市政府特別推出了北市敬老卡可「嗶3千領3千」，同樣於7月1日上午開跑登記，台北市副市長黃珊珊下午到信義區公所進行視察，卻被辦理登記的民眾當面嗆聲，怒罵要先自掏腰包三千元才有三千塊回補悠遊卡額度，根本是給老年人添麻煩，一度揚言退掉敬老卡，讓黃珊珊一臉尷尬勸民眾可以去超商買紙本券。另一個民眾說，這回補的三千塊不得用退卡方式領回現金，制度不太合理。「敬老卡之亂」不僅市民向副市長當面怒罵，怒火也燒向里辦公室，光武里里長坦言，從31日起就接到許多里民抱怨，甚至有長者嫌敬老卡規則太麻煩，乾脆不要加碼金去郵局領實體券比較簡單，里長也罵，光是居家隔離探訪就已經夠忙了，現在還要加上振興券，讓里幹事和他的業務量，增加非常多。