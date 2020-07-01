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柯文哲引林獻堂「長城」名句 公布助港人方案
港版國安法昨晚即刻生效，因應香港時局變化，台北市成立「港澳專區」，設置專線、專人、專區協助港人。台北市長柯文哲今也在臉書表示，殖民時期的香港，無民主但有自由，如今在港版國安法通過後，港人備受「顛覆國家政權」、「分裂國家的恐怖活動」、「外部勢力干預」等威脅，文末他也引用台灣議會之父林獻堂的名言，「欲挽狂瀾誰是任？正須吾輩作長城。」
柯文哲表示，今年是台北設市一百周年，一百年前，台灣在日本殖民統治下備受壓迫，但知識分子無畏高壓，讓自由民主種子在台灣勃發。
柯文哲說，百年的努力，紮紮實實墊出台北的基石，我們珍惜這份成果，也為之驕傲。對照2020年的今日，香港在通往自由民主的道路上，卻依然崎嶇難行。
港版國安法通過後，柯文哲表示，殖民時期的香港，無民主但有自由，現在卻可能因為「顛覆國家政權」、「分裂國家的恐怖活動」、「外部勢力干預」等罪名，擔憂被抓被關而噤聲。
因應香港時局變化，柯文哲說，台北市政府已經成立了專案小組，設置專線、專人、專區，無論是就學、就業或其他生活需求，只要香港朋友有需要，請聯絡，我們將提供即時且實質的協助。
文末，柯文哲引用林獻堂名言「欲挽狂瀾誰是任？正須吾輩作長城。」
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