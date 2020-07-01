北市可要遠雄提供大巨蛋施工日誌 議員：市府卻消極

台北市長柯文哲明天將親自主持大巨蛋變更建照記者會。曾踢爆遠雄大巨蛋偷裝吸音棉的台北市議員林亮君，今天在臉書出示體育局公文，並針對遠雄偷施工一事，林說，體育局可以業主身分要求遠雄依合約提供進度，若比對不符就是違約證據，將成市府法律戰和談判素材，但北市府卻消極，質疑有行政怠惰？

林亮君說，大巨蛋案討論到現在，儘管遠雄確實有偷裝椅子、偷裝吸音棉，但北市府卻還是打算在本周召開記者會，繼續推動發放大巨蛋建照程序。無視目前已出現的種種問題，更可能會有法律上的疑慮，要北市府務必三思。

林亮君說，遠雄已承認有施工進度、有施工日誌，但其實就算不提施工日誌，也不提建管處可依「北市建築主管機關」權責要求廠商提報施工日誌備查。根據大巨蛋契約，北市府仍然能夠以契約7.6.3的內容，要求遠雄按月提報預定施工進度與實際進度。但體育局卻沒有這樣做。

林亮君表示，體育局之前回覆她索資，竟然說，從2016年開始，就沒有再要求遠雄提供施工進度，原因是2015年9月15日體育局發函遠雄，因目前「已無工程進度」，所以等回復施工後遠雄再送進度就好。

但大巨蛋明明在2016年7月21日，由台北高等行政法院裁定遠雄可以針對載重、水浮力、鏽蝕與坍塌等四個工程復工，為何體育局在這之後，完全沒再要求遠雄提報施工進度！？北市府體育局為何如此消極？這難道不是行政怠惰！