高市議長補選日程國民黨團閉門溝通 今不提案待再協商

高雄市議會國民黨團原擬今天下午提臨時動議案讓議會討論何時補選議長，但經討論之後，黨團總召曾俊傑表示今天暫不提，待與副議長陸淑美討論確定之後再提。民進黨團則仍在協調參加議長補選人選，明天開黨團會議推出人選，黨團對於何時進行補選投票，沒有特別意見。

國民黨團本要提案建議7月8日補選議長，但另有議員主張7月13日，還有人建議總質詢結束後再補選，意見不一，議員李亞築昨天晚上一度在臉書貼文抱怨黨團未充分溝通，不久刪文；今天下午議會開會之前，國民黨團在黨團辦公室閉門討論，總召曾俊傑和已由國民黨中央提名的議長補選參選人曾麗燕一度到副議長辦公室找陸淑美，當時陸淑美不在，國民黨議員即在黨團辦公室溝通討論，市長補選參選人李眉蓁也到場。

曾俊傑說，黨團成員今天多到齊，大家團結一致，力挺李眉蓁，議長補選日期今天不提案，待與陸淑美討論之後再提。

民進黨團則質疑國民黨團意見不一，有意代表綠營角逐議長的黃明太、鄭光峰則不多談，表示還要再協調。