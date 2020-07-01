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蔡英文：民進黨會跟國際社會一起不斷關注香港

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。聯合報記者許正宏／攝影
蔡英文總統。聯合報記者許正宏／攝影

民進黨中常會今天邀請中研院社會學研究所研究員吳介民以「香港局勢、台灣對策」為題進行專案報告，據轉述，報告提到，未來可邀請香港學者來台與台灣學者一起進行研究，幫助台灣學習香港金融及國際化方面知識。民進黨主席蔡英文則提到，港版國安法通過，帶來根本性影響，民進黨會跟國際社會一起，不斷關注香港情勢的最新發展。

民進黨主席蔡英文聽取報告後裁示，感謝吳介民教授對於香港情勢精闢的報告，吳長期在中國政治、經濟、社會運動領域與台灣的民主演變進程做深入的研究，對於香港問題有獨特的觀察、不同的見解。民進黨也有成立「香港情勢因應小組」，也請小組整合吳教授的建議，研議相關因應對策，「尤其是我們的智庫，也應該要投入相關研究。」

蔡英文說，昨天中國全國人大常委會不顧香港人民與國際社會的反對，通過港版國安法，對於香港人民的人權法治與民主自由，將會帶來根本性的影響，民進黨會跟國際社會一起，不斷關注香港情勢的最新發展。

蔡英文說，針對香港情勢變動，政府先前已公布「香港人道援助關懷行動專案」，其中的「台港服務交流辦公室」在今天正式運作，這也是全世界第一個援港專責辦公室，「透過這個平台，未來我們將持續對香港人民提供必要的人道協助。」

香港 民進黨 港版國安法

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