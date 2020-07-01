【即時短評】三倍券轉圈圈之亂 蘇要「唯唐鳳是問」？

三倍券綁定與預購今正式上路，卻發生轉圈圈之亂，對比政務委員唐鳳前兩天說，三倍券的預購跟口罩實名制一模一樣，沒想到，卡卡的狀況也跟當初口罩實名制的狀況相去不遠，讓人質疑這幾個月的預備期，到底甚麼地方出了狀況，而行政院長蘇貞昌當初說的「唯唐鳳是問」，到底會不會上演。

民眾面對口罩實名制的預購基本上已經得心應手，也差不多忘記當初上路時的系統大當機，沒想到三倍券的預購縱使做了網路預購、超商預購兩種預約購買的分流，仍是重現了當時卡卡場景，勾起民怨。

一個上午，許多民眾嘗試三倍券的綁定與預購，卻是幾家歡樂幾家愁，有人炫耀1分鐘內搞定，也有人哀嚎在超商事務機預購，半個小時還在「轉圈圈」，不滿的怒氣也轉到蘇貞昌臉書發洩，許多網友乾脆放棄，「當機不用去白跑、剛去每間都當機、跑了兩間，都當機、請問這是準備好的結果嗎？」

口罩實名制操作已有段時日，與超商的合作不是這一兩天而已，超商事務機能乘載多少量能勢必也做過檢測，三倍券也早在6月初就對外宣布規劃，但如此長的準備期還是應付不了民眾的「熱情」，要讓人怎麼相信有政府會做事？

平心而論，三倍券多元的領售設計、購買限制，可以理解是為了刺激消費、分流人潮，但面對在野黨與部分民眾的不看好，三倍券上路首日的表現也沒有扛住壓力，好不好用還不知道，壞印象恐先讓三倍券被定型。

網路預購尚且如此，按照目前數據，購買實體券的民眾比例偏多，接下來可以想見郵局販售實體券會湧入大量人潮，如何避免重現萬元紓困之亂時，因為排隊、因為資訊不清，導致的民眾怒火沖天、第一線人員承受委屈，行政院勢必要再多動動腦筋，或是該趕緊「唯唐鳳是問」。